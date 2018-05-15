Главные мифы об алкоголизме

Врач известной наркологической клиники обозначил три главных мифа о генетических предпосылках алкоголизма и наркомании. Оказывается, стать алкоголиками могут склонные к депрессиям и люди с азиатскими генами.



Мифы об алкоголизме развеял заместитель главного врача по медицинской части клиники Марашка Дмитрий Мовчан.

Миф 1: Алкоголизм – бич нашего времени

Алкогольные напитки употребляли еще в давние времена. Спирт в чистом виде впервые получили арабы в VI веке, но использовали сугубо в медицинских целях (Коран запрещает пить). В Европе не бездействовали алхимики: они получили безводный спирт еще в 1400 году. Изначально алкоголь "принимали" как лекарство от всех болезней, позже, чтобы поднять настроение, почувствовать эйфорию. А потом стали развиваться технологии дистилляции, что позволило производить его в промышленных масштабах. Так мир стал пьющим.

С начала XIX века стали появляться "трезвеннические традиции" – "сухие" законы и прочие меры. В России борьба с алкоголем носила волнообразный характер. Массовое производство водки в России началось при Иване Грозном, он быстро спохватился и пытался систематизировать пьянство (пейте, но в заведениях). Алкогольным монополистом было государство. Населению было запрещено гнать дома спирт, за это грозили штрафами и даже тюремным сроком. Бороться с пагубной привычкой населения пытался и Петр 1. По его приказу была выпущена чугунная медаль весом в 7 кг, которую надевали уличенным в пьянстве и обязывали носить ее семь дней.

Миф 2: Бытовое пьянство – не алкоголизм

Сам термин "алкоголизм" впервые в 1848 году употребил шведский врач Магнус Гусс, а до этого времени различия между пьянством и заболеванием действительно не делали. Только в 1952 году алкоголизм был утвержден ВОЗ как болезнь. Бытовое пьянство – как раз та самая стадия предзависимости, и грань между этими "стадиями" весьма размыта. Регулярное употребление алкоголя даже в небольших дозах говорит, как минимум, о психологической зависимости.

Миф 3: Существует "ген алкоголизма"

Действительно, давно было замечено и доказано, что алкоголизм чаще развивается у выходцев из семей, в которых родители страдали этим заболеванием. И вероятность продолжить династию предков у таких детей в семь раз выше, чем в здоровых семьях. Однако гена, наличие которого кричит о непременной алкоголизации, не существует. Выделяют разве что два вида генов, поломки в которых в некоторых случаях могут привести к заболеванию, причем это может быть любая зависимость, не обязательно от спиртного. Это гены, отвечающие за метаболизм, который, кстати, бывает двух типов: европейский и азиатский. Этанол (грубо говоря, алкоголь), попадая в организм, окисляется опять же в два этапа и с помощью двух ферментов (алкогольдигдрогеназа и ацетатольдегиддегидрогеназа). У азиатов, а также носителей большого количества азиатских генов, которые можно обнаружить в анализе ДНК, предрасположенность к алкоголизму выше, чем у европейцев.

Кроме того, существуют гены, контролирующие нейропсихические функции мозга. Это гены синтеза и разрушения таких нейромедиаторов "радости" как дофамин, норадреналин, ГАМК, серотонин, гены их рецепторов и белков-переносчиков. При алкоголизме (или другой зависимости) существенно меняется синтез этих нейромедиаторов, либо ускоряется их разрушение. Так человек с недостатком серотонина склонен к депрессии, повышенной тревожности, неустойчив к стрессу. Злоупотребляя алкоголем, он, по сути, находит себе "лекарство". В опьянении организм компенсирует уровень серотонина и, клинически, это проявляется подъемом настроения, эйфорией, снижением тревоги. Данный механизм запускает формирование психической и физической зависимости. Так что основным фактором алкоголизма является среда – стресс, одиночество, семейные проблемы, неблагополучные семьи, асоциальное окружение.

На сегодняшний день мнения ведущих наркологов России однозначно – нет такого одного гена, который бы отвечал за алкоголизм. Выявлены только "гены риска", это разные гены и разные их комбинации которые увеличивают риск возникновения алкоголизма и наркомании, не более того.