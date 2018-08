Назван неожиданный симптом рака

По словам женщины, она расчесывала ноги до крови. Также британка постоянно испытывала упадок сил.

При этом у Джейн не было традиционных симптомов онкологического заболевания. У нее не были увеличены лимфоузлы в подмышках, в паху или на шее, поэтому к медикам Болдуин не обращалась.

В ноябре 2016 года женщина попала в больницу в связи с затрудненным дыханием. Тогда ей прописали антибиотики для борьбы с инфекцией. Через два месяца у пациентки опухли лимфатические узлы, передает The Daily Mail.

В феврале 2017 года Джейн сообщили, что у нее четвертая стадия рака лимфатической системы. Нетрадиционные симптомы затруднили постановку диагноза. Сейчас у женщины метастазы в легких, печени, позвоночнике и других органах.

Please donate absolutely anything you can to help save Jade! Anything helps and is appreciated more than you could imagine! Thank you so much https://t.co/nRFw6Mf2wH