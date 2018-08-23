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Здоровье

Назван неожиданный симптом рака

Фото: pixabay.com
35-летняя Джейд Болдуин из графства Эссекс начала страдать от необъяснимого зуда в ногах. Через два года ей поставили диагноз "лимфома Ходжкина". 
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По словам женщины, она расчесывала ноги до крови. Также британка постоянно испытывала упадок сил.

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При этом у Джейн не было традиционных симптомов онкологического заболевания. У нее не были увеличены лимфоузлы в подмышках, в паху или на шее, поэтому к медикам Болдуин не обращалась.

В ноябре 2016 года женщина попала в больницу в связи с затрудненным дыханием. Тогда ей прописали антибиотики для борьбы с инфекцией. Через два месяца у пациентки опухли лимфатические узлы, передает The Daily Mail.

В феврале 2017 года Джейн сообщили, что у нее четвертая стадия рака лимфатической системы. Нетрадиционные симптомы затруднили постановку диагноза. Сейчас у женщины метастазы в легких, печени, позвоночнике и других органах.

Ранее врачи назвали симптомы, по которым можно определить развитие онкологического заболевания. Заметив хотя бы один из них, надо срочно пройти обследование. Это ощущение дискомфорта в области, где расположен пораженный орган, постоянная слабость, быстрая потеря веса, ухудшающееся состояние волос и кожи.

Автор: Людмила Фоканова23 августа 2018, 11:07
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