У юной фигуристки Загитовой есть тайный поклонник

На прошедшем Чемпионате Европы по фигурному катанию загорелась новая звезда. Фавориткой турнира стала Алина Загитова – очень перспективная спортсменка, которая завоевала сердца зрителей и авторитетного жюри. Как сложится ее судьба в ближайшем будущем, узнали Dni.Ru.

"Она будет постепенно раскрываться как бутон розы. Золотой медали на зимней Олимпиаде 2018 года я пока не вижу, но выступление будет очень достойное и яркое. После него о Загитовой заговорит буквально весь мир", – рассказала ясновидящая, таролог Марианна Абравитова.

Главные победы у девушки еще впереди. Она человек не только целеустремленный, но и невероятно талантливый. Все в совокупности дает отличный результат. "Правда я должна предупредить, что скоро у спортсменки откроется период, опасный множеством мелких травм. Как бы я ни хотела пожелать ей действовать аккуратно, к сожалению, в ее профессии это неуместно. Серьезных повреждений и переломов я не вижу, но растяжения и трещины кости возможны. Ей стоит бережнее относиться к своему здоровью", – сказала таролог.

По словам ясновидящей, Алина – просто супер-человек. Заряд ее энергии значительно выше, чем у обычных людей, и это в девушке заложено генетически. "Она очень перспективная, и ее путь на ближайшие годы – исключительно вверх. Уже сейчас можно делать ставки на Загитову в букмейкерских конторах", – считает Абравитова. Если верить картам, держать топ-позицию фигуристка будет многие годы.

По поводу личной жизни красавицы-спортсменки известно немного. СМИ пишут, что у юной чемпионки пока никого нет. Однако Марианна Абравитова уверена, что у Алины все-таки есть поклонник, которому она отвечает взаимностью. Но пока это лишь романтические отношения платонического характера.