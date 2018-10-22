"Смертельный портал": раскрыта страшная угроза Крымского моста

Каких только баек и небылиц ни насочиняли разного рода негативно настроенные граждане сопредельных государств про Крымский мост. Однако неумолимая реальность неизменно расставляет все по своим местам – переправа через Керченский пролив по-прежнему соединяет два берега и воплощает в себе стремление к объединению. О том, какая энергетика царит в подобном месте, Dni.Ru спросили у специалиста.

Стараниями распропагандированных украинских пользователей Сети Крымский мост разрушается, становится причиной многих бед да и вовсе не существует. Однако происходит все это исключительно в пространстве заявлений в СМИ и обсуждений в интернете. На самом же деле инженерное сооружение исправно работает и ежедневно помогает россиянам попадать с одного берега на другой.

Очевидно, что Крымский мост имеет особое значение. Причем отражается это не только в материальном мире. Об этом Dni.Ru рассказала ясновидящая, таролог Марианна Абравитова. "Я должна сказать, что на самом деле построено по-настоящему сакральное сооружение. Любой мост в какой-то степени является таким сооружением, потому что мосты выполняют функцию в том числе и энергетического объединения двух берегов, соответственно энергетика самих мостов усиливается и обретает свой смысл", – объяснила она.

"Эзотерики во все времени проводили свои ритуалы на мостах, потому что мост – это своего рода портал для определенных переходов: в другие измерения, в другие энергетические вибрации, тем более такой грандиозный мост, который к тому же выстроен на фоне очень большого конфликта. Энергетика здесь сумасшедшая", – добавила ясновидящая.

И вихрь эмоций, проклятия скептиков и злопыхателей, безусловно, накладывают свой отпечаток на то, что будет случаться на Крымском мосту. "Мы должны понимать, что на этом мосту будет происходить и уже происходит большое количество событий разного плана, в том числе и смерти", – предупредила эксперт.

Существует опасность и для самого Крымского моста. "Так как есть намеки на деление этого объекта между русскими и украинцами, это сказывается и на физическом плане, поэтому необходимо будет особо тщательно следить за техническим состоянием моста, ведь вещи, которые люди не могут поделить, довольно часто словно раскалываются пополам. Мост будет в два раза быстрее разрушаться. Будет очень много поломок автомобилей на этом мосту. Под мостом будет тоже много разрушительных событий, вызванных энергетикой моста", – считает Марианна Абравитова.

Впрочем, все потенциальные проблемы с этим инженерным сооружением будут с лихвой окупаться той реальной пользой, которую он приносит и будет продолжать приносить людям. "Любой мост всегда несет больше положительной энергии, чем негативной, ведь он призван соединять, в том числе и людей друг с другом, а так же с тем, что человек сам себе пожелает", – заключила таролог.

Напомним, ранее Dni.Ru обратились в инфоцентр "Крымский мост", чтобы окончательно расставить все точки над "i" в вопросе судьбы переправы через Керченский пролив. Дело в том, что украинские журналисты и блогеры часто радуют свою аудиторию "откровениями" про сложности при строительстве, ремонте и других работах на Крымском мосту, которые якобы могут повлиять на срок окончательной сдачи объекта, в том числе – железнодорожного участка трассы. Однако верить им не стоит, ведь все расчеты, касающиеся особенностей грунта, сложностей инженерного плана, необходимых при строительстве материалов были проведены заранее.