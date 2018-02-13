Экстрасенсы: Пассажиров Ан-148 неслучайно собрали вместе

Ясновидящие выдвинули свою версию авиакатастрофы под Москвой. Магические предметы показывают, что Ан-148 рухнул из-за энергетического потока.

"Я говорила ранее, что год 2018 весьма травматичный, поэтому предупреждала: необходимо ограничить передвижения на самолетах и постараться быть внимательными за рулем. По энергетике год опасный, и такого рода события вновь будут случаться, поэтому я рекомендую меньше путешествовать", – напомнила Dni.Ru таролог Марианна Абравитова.

Гадалка сказала, что по картам не видит теракта. "Здесь явно прослеживается человеческий фактор. Вижу какие-то моменты, связанные с коммуникациями экипажа, некую невнимательность персонала. Непохоже, что есть умысел в произошедшем. Таро показывают, что люди, находящиеся на борту, по закону Вселенной должны были перейти в новое измерение. По их карме здесь свою миссию они выполнили. Для всех нас это огромная трагедия. Помните, все, что происходит в нашей жизни, неслучайно. Каждый уходит так, как ему предписано судьбой",– сказала она.

"Взрыв не был создан искусственно, энергетически я этого не чувствую, - согласна в Абравитовой ясновидящая Кажетта Ахметжанова. – Перед терактом идет специальная подготовка, но таких действий явно не было. Скорее всего несчастье произошло из-за невнимательности персонала и служб контроля аэропорта".

Ахметжанова тоже считает, что все эти люди, как будто неслучайно собрались вместе. "Сила энергетического потока пассажиров на борту на момент взлета самолета очень низкая. Странно, но я чувствую, что на борту находился какой-то взрывоопасный предмет, но камни не указывают, что это была бомба. Возможно, в багажном отделении перевозился какой-то опасный груз, – добавила она. – По камням и энергии я отчетливо вижу взаимосвязь всех этих людей на кармическом уровне. Те, кто не попал на борт самолета, должны знать, что их жизненная Миссия на Земле еще не закончилась. Вселенная оставила их на Земле, а не привела их на борт".