У Гуфа нашлись дети от разных женщин

Бывший друг и коллега рэпера Гуфа Птаха заявил, что у Алексея Долматова (настоящее имя Гуфа) есть сын, который старше мальчика, рожденного Айзой. Dni.Ru попросили таролога Марианну Абравитову пролить свет на ситуацию.



"Карты показывают его многодетным отцом. Причем это еще не все дети, которые у него есть на данный момент. Кстати хочу заметить, что все дети у него от разных женщин", – заявила ясновидящая Марианна Абравитова.

По словам таролога, у Долматова насыщенная, эмоциональная, наполненная любовью и ненавистью жизнь. "Всегда яркие чувства и эмоции, внутренняя борьба. К такой жизни он привык и она его полностью устраивает. Я бы назвала это преодолением. Спокойной жизни по типу сидеть с коктейлем и читать книгу ему не видать. Он творческий, креативный, вечно в поиске острых ощущений человек. Его энергия динамичная, наполненная по полной программе, звездная. Точно такая же жизнь ждет все окружение Гуфа. От жен, детей и друзей до коллег по творческим процессам", – отметила ясновидящая.

Однако не все так гладко. "Будут и отрицательные моменты. Нужно будет и преодолевать препятствия, и собирать волю в кулак. Жизнь полна сюрпризов, что напрямую отражается и в творчестве", – сообщила Абравитова.

При этом, по словам таролога, певец не был откровенен, когда заявил о пропаже ребенка. "Сказать, что я вижу, что его ребенок в реальном времени вышел и потерялся, нет такого я не могу сказать. История такая, что он этим ребенком пытался привлечь внимание. Здесь все завязано на отношении матери ребенка с ним. Ребенок вторичен. Он пытался воздействовать на мать, чтобы она не принимала неправильных действий в отношении его лично и ребенка в частности. Сказать что у них будет впереди хороший период довольно сложно. Взаимоотношения складываются невероятно тяжело. Между Гуфом и ребенком тоже непростые отношения. В целом не позавидуешь этому ребенку, так как мать явно настраивает его против отца и говорит не совсем лицеприятные вещи", – считает ясновидящая.

Публикация от @therealguf Дек 4, 2017 в 4:49 PST

Все же карты показывают Долматова хорошим отцом. "Тот ребенок который сейчас живет с Гуфом окружен полностью эмоциями и счастьем. Глобально ничего плохого в жизни этого человека я не вижу. Еще 2-3 года он будет выдавать невероятно интересные творческие результаты. Мы услышим в этот период много интересных хитов, после чего популярность его медленно пойдет на спад", – заключила Абравитова.