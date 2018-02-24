У Гуфа нашлись дети от разных женщин
"Карты показывают его многодетным отцом. Причем это еще не все дети, которые у него есть на данный момент. Кстати хочу заметить, что все дети у него от разных женщин", – заявила ясновидящая Марианна Абравитова.
По словам таролога, у Долматова насыщенная, эмоциональная, наполненная любовью и ненавистью жизнь. "Всегда яркие чувства и эмоции, внутренняя борьба. К такой жизни он привык и она его полностью устраивает. Я бы назвала это преодолением. Спокойной жизни по типу сидеть с коктейлем и читать книгу ему не видать. Он творческий, креативный, вечно в поиске острых ощущений человек. Его энергия динамичная, наполненная по полной программе, звездная. Точно такая же жизнь ждет все окружение Гуфа. От жен, детей и друзей до коллег по творческим процессам", – отметила ясновидящая.
Однако не все так гладко. "Будут и отрицательные моменты. Нужно будет и преодолевать препятствия, и собирать волю в кулак. Жизнь полна сюрпризов, что напрямую отражается и в творчестве", – сообщила Абравитова.
При этом, по словам таролога, певец не был откровенен, когда заявил о пропаже ребенка. "Сказать, что я вижу, что его ребенок в реальном времени вышел и потерялся, нет такого я не могу сказать. История такая, что он этим ребенком пытался привлечь внимание. Здесь все завязано на отношении матери ребенка с ним. Ребенок вторичен. Он пытался воздействовать на мать, чтобы она не принимала неправильных действий в отношении его лично и ребенка в частности. Сказать что у них будет впереди хороший период довольно сложно. Взаимоотношения складываются невероятно тяжело. Между Гуфом и ребенком тоже непростые отношения. В целом не позавидуешь этому ребенку, так как мать явно настраивает его против отца и говорит не совсем лицеприятные вещи", – считает ясновидящая.
Все же карты показывают Долматова хорошим отцом. "Тот ребенок который сейчас живет с Гуфом окружен полностью эмоциями и счастьем. Глобально ничего плохого в жизни этого человека я не вижу. Еще 2-3 года он будет выдавать невероятно интересные творческие результаты. Мы услышим в этот период много интересных хитов, после чего популярность его медленно пойдет на спад", – заключила Абравитова.
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