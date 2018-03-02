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Гороскоп

Что скрывает Олег Дерипаска

Олег Дерипаска. Фото: wikipedia.orgWorld Economic Forum
Тихий, закрытый и непубличный миллионер Олег Дерипаска попал в эпицентр скандала с девушкой по вызову, чем вызвал пристальное внимание к своей персоне. Кем же он является на самом деле?
прочитано 5949 раз

Бизнесмен Олег Дерипаска родился 2 января 1968 года. Для астролога, к которому Dni.Ru обратились за комментариями, его дата совсем не отождествляется с миллиардами и авантюрными схемами по жизни.

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"Характер креативный, творческий, но очень осторожный. Обычно такие люди работают в паре с кем-то более авантюрным, а такой человек, как Олег, является некой ширмой. Заглянув в биографию бизнесмена, мы увидим, что он и не делал бизнес в одиночку. С такой датой Дерипаска не смог бы провернуть большие дела, ему просто повезло. У меня не совсем вяжутся черты его характера, которые открывает гороскоп, и такие огромные деньги", – рассказал Dni.Ru астротиполог, нумеролог Дмитрий Шимко.

"Если бы мне просто дали имя и дату этого человека, я бы скорее подумал, что это креативное лицо в какой-то компании или даже артист – у него очень много творческого потенциала в дате, которого, кстати, гораздо больше, чем каких-то навыков к предпринимательству, - описал Дерипаску эксперт. – По сути, он всю жизнь занимался не своим делом. Однозначно, бизнес – это не его высшее предназначение. Дерипаска начал карьеру в 90-х, когда времена диктовали свои условия. Ему пришлось крутиться. Но мы ведь не знаем о его скрытых талантах и хобби. Вполне возможно, что Олег Дерипаска прекрасно играет на фортепиано или в свободное время пишет картины. Творчество лейтмотивом идет вместе с ним по жизни".

Тем не менее, гороскоп Дерипаски показывает его дальновидным Козерогом. "Он способен просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед, может прогнозировать ситуацию и всегда быть в восходящем тренде. То, что будет модно или дорого стоить завтра – он это видит сегодня", – уверен Шимко.

Дерипаска видится человеком без особого нажима, поэтому астротиполог не считает его способным перейти кому-то дорогу. Наш спикер назвал бизнесмена "человеком, не приносящим проблем". По словам Дмитрия Шимко, Дерипаска никого не напрягает и очень хорошо вписывается в любые коллективы, где всегда себя очень комфортно чувствует.

Судя по схеме, высшая точка самореализации у Дерипаски пошла с 42 лет, примерно с 2010 года, и этот цикл роста был рассчитан на 10 лет. Другими словами, он будет оставаться на плаву весь 2019-й и до начала 2020 года. Но даже эти два года в его гороскопе показаны так, будто он что-то делает через силу и дорабатывает какие-то договоренности.

"От него все уходит. Возможно, он даже сам не понимает почему, а может и рад своего рода освобождению, но его возраст – 52 года – это такая незримая черта, которая меняет его жизнь по всем фронтам, – расшифровал гороскоп миллионера Дмитрий Шимко. – Во-первых, у него рушится личная жизнь. Во-вторых, меняется место жительства, что может указывать на смену страны. И в-третьих, изменяется путь предназначения. Скорее всего, он будет заниматься какими-то интересными для него проектами, но они не будут иметь никакого отношения к прошлому, к прежней деятельности. Дерипаска уйдет с бизнес-орбиты и начнет жить для себя. Но самое главное – он больше не сможет вернуться к прежнему качеству жизни".

По словам астротиполога, пока Олег Дерипаска идет четко по своей схеме, которая видна в гороскопе. "Весь этот и будущий год Дерипаска будто через силу будет отрабатывать какую-то обещанную схему. К 2020 году будет окончательно уничтожена прежняя жизнь. А пока он должен доделать что-то, и просто не может взять и уйти сейчас. В следующем году вероятна смена страны проживания и даже гражданства. Скорее всего, после этого мы о нем никогда ничего не услышим", – подытожил Шимко.

2 марта 2018, 21:01

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