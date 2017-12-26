У водителя автобуса-убийцы произошло кровоизлияние в мозг

Водитель автобуса, въехавшего 25 декабря в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" в Москве, госпитализирован. Виктор Тихонов перенес кровоизлияние в мозг и находится в тяжелом состоянии.

В связи с физическим состоянием мужчины допрос невозможен. Он находится в нейрохирургическом отделении больницы имени Боткина.

Правоохранители дожидаются улучшения состояния водителя и разрешения врачей на следственные действия с ним, передает RT со ссылкой на официальный сайт СКР по Москве. Проверяется информация о неисправности тормозной системы автобуса-убийцы.

"Изъята и изучается вся необходимая документация, а также записи с камер видеонаблюдения. Назначены судебно-медицинские, судебно-технические экспертизы, проведен дополнительный осмотр места происшествия", – уточняется в сообщении СКР. Непосредственно после наезда Тихонов был допрошен и сказал, что не справился с управлением, сообщает Telegram-канал Mash.

В свою очередь производитель автобуса (ГАЗ) заявил, что машина была исправна, а водитель не предпринял никаких действий для торможения. При этом следователи сразу исключили версию теракта. Возбуждено уголовное дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Публикация от @kozhazakaz Дек 25, 2017 at 4:09 PST

Ранее Dni.Ru опубликовали полный список погибших и раненных в страшной аварии. ДТП унесло жизни пяти человек. Известно, что пострадавшие пешеходы получат компенсацию по ОСАГО – около 500 тысяч рублей каждому за причинение вреда жизни и здоровью. Кроме того, им выплатят по 400 тысяч за повреждение имущества. Пассажиры Мострансавто застрахованы и ГК "СОГАЗ".