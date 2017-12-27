Последние слова водителя автобуса-убийцы попали в Сеть

В Сеть попали кадры с видеорегистратора, установленного в кабине автобуса-убийцы. Камера записала последние слова водителя перед столкновением.

За секунды до страшной аварии, унесшей жизни четырех человек, шофер, управлявший съехавшей в переход, матерился. Видимо, мужчина не ожидал подобного развития событий. По информации газеты "Известия", видеорегистратор сильно пострадал во время удара. Именно поэтому кадры с него появились в интернете через два дня после аварии.

Ранее Dni.Ru опубликовали полный список погибших и раненных в страшной аварии. ДТП унесло жизни четырех человек. Известно, что пострадавшие пешеходы получат компенсацию по ОСАГО – около 500 тысяч рублей каждому за причинение вреда жизни и здоровью. Кроме того, им выплатят по 400 тысяч за повреждение имущества. Пассажиры Мострансавто застрахованы и ГК "СОГАЗ".