Более 50 человек заживо сгорели в самарском автобусе на трассе

В Актюбинской области Казахстана во время движения по трассе загорелся автобус. В машине находились 55 пассажиров и два водителя. Выбраться из охваченного огнем автобуса смогли лишь пять человек.



Трагедия произошла 18 января в 10:30 по местному времени. Автобус следовал по маршруту Самара – Шымкент и вспыхнул в десяти километрах от поселка Калыбай, передает "360".

"Во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки "Икарус". В салоне находились 55 пассажиров и два водителя. Гражданство устанавливается", – сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям Руслан Иманкулов.

Публикация от Асқар Ақтілеу (@askar_aktileu) Янв 17, 2018 at 10:44 PST

К настоящему времени известно о 52 погибших. Они скончались на месте происшествия до приезда спасателей. Предположительно, среди жертв есть граждане Узбекистана.

Публикация от Асқар Ақтілеу (@askar_aktileu) Янв 17, 2018 at 10:57 PST

Обстоятельства трагедии устанавливаются. На место происшествия направлены сотрудники центра медицины катастроф и противопожарной части.