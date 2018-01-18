Ужасающая версия гибели 52 человек в самарском автобусе

Названа предварительная версия пожара в автобусе, следовавшем по маршруту Самара – Шымкент. Машину могли поджечь.

Поджог пока рассматривается правоохранителями как основная причина трагедии на трассе в Казахстане. При этом коллеги водителей сгоревшего автобуса выдвигают свои версии. Один из шоферов рассказал, что не так давно видел, как в пассажирский "Икарус" заливают летнее топливо, пишет Timeskz.kz.

"Я ему тогда сказал, что Актобе – не Узбекистан, и при наших морозах может случиться все что угодно при таком топливе. Ни связи, ни помощи может не быть. Ты же за людей отвечаешь. А он только отмахнулся. Они постоянно рискуют жизнями людей, и никто за этим не смотрит", – заявил водитель.

Между тем установлено, что за рулем сгоревшего автобуса находился гражданин Казахстана, передает РИА Новости. "По предварительной информации, водители – казахстанцы", – сообщил официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Руслан Иманкулов, добавив, что номера на машине также казахстанские.

Как писали Dni.Ru, в Актюбинской области Казахстана во время движения по трассе загорелся автобус. В машине находились 55 пассажиров и два водителя. Жертвами ДТП стали 52 человека – они сгорели заживо. Автобус следовал по маршруту Самара – Шымкент.