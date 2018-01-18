Оба водителя сгоревшего самарского автобуса выжили

Оба водителя автобуса, который сгорел на трассе в Казахстане, оказались в числе выживших. Кроме них, легкими ожогами отделались три пассажира.

Водители автобуса – граждане Казахстана. Гражданство троих выживших пассажиров предстоит уточнить. По предварительным данным, они из Узбекистана.

"Среди выживших – два водителя, которые являются гражданами Казахстана, а также три пассажира, являющихся гражданами Узбекистана", – сказал журналистам официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов. Он отметил, что информация о гражданстве является предварительной и "требует документального подтверждения", передает РИА Новости.

Как писали Dni.Ru, в Актюбинской области Казахстана во время движения по трассе загорелся автобус. В машине находились 55 пассажиров и два водителя. Жертвами ДТП стали 52 человека – они сгорели заживо. Автобус следовал по маршруту Самара – Шымкент.

Названа предварительная версия трагедии. Следователи считают, что машину могли поджечь. При этом коллеги водителей сгоревшего автобуса выдвигают свои версии. Один из шоферов рассказал, что не так давно видел, как в пассажирский "Икарус" заливают летнее топливо.

Публикация от Асқар Ақтілеу (@askar_aktileu) Янв 17, 2018 at 10:47 PST

Также обсуждается еще одна версия ЧП. Местные дальнобойщики считают, что причиной возгорания пассажирского автобуса могла стать паяльная лампа. "Они прогревали автобус, потому что у нас вчера был мороз. Там еще был буран вчера ночью. Это такой проблемный участок дороги. Возможно, что из-за этого согревали", – пояснил телеканалу "360" журналист Актар Актилеу.