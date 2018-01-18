Кто виноват в чудовищном пожаре в самарском автобусе

Следствие рассматривает три версии трагического происшествия на трассе в Казахстане. По одной из них, причиной ЧП мог стать поджог.

Спасательные службы развернули в Актюбинске оперативный штаб, работает служба по оказанию психологической помощи. На место происшествия выехал посол Узбекистана, большинство погибших – граждане этой страны. Россиян в автобусе не было.

По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание проводки, но есть и другие версии. Например, дальнобойщики считают, что пожар мог вспыхнуть из-за паяльной лампы, которой отапливался салон.

"Они прогревали автобус, потому что у нас вчера был мороз. Там еще был буран вчера ночью. Это такой проблемный участок дороги. Возможно, что из-за этого согревали", – рассказал телеканалу "360" журналист Аскар Акитлеу.

Появились также сообщения о том, что автобус могли поджечь. Правоохранительные органы призвали не спешить с выводами. Идет следствие – оно и выяснит причины трагедии.

Публикация от Асқар Ақтілеу (@askar_aktileu) Янв 17, 2018 at 10:47 PST

Как писали Dni.Ru, в Актюбинской области Казахстана во время движения по трассе загорелся автобус, следовавший по маршруту Самара – Шымкент. В машине находились 55 пассажиров и два водителя.

Жертвами ДТП стали 52 человека – они сгорели заживо. "Среди выживших – два водителя, которые являются гражданами Казахстана, а также три пассажира, являющихся гражданами Узбекистана", – сказал журналистам официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов.