Семья москвичей умерла при загадочных обстоятельствах

Семья москвичей погибла при загадочных обстоятельствах. Родственники умирали один за другим.

Первой этот мир покинула 61-летняя Марина Борисовна, еще 19 января. Как рассказали корреспондентам "Московского комсомольца" соседи женщины, та заразилась инфекционным гепатитом, но не придала болезни значения, ухаживая за парализованным супругом – 61-летним Николаем Николаевичем. Прикованный к кровати инвалид, в довесок ко всему остальному, недавно перенес два инфаркта. Кроме того, врачи обнаружили у него раковую опухоль.

Тело Марины Борисовны обнаружил ее сын, 29-летний Илья. Он вызвал медиков, которые определили причину смерти как цирроз печени: гепатит разрушил жизненно важный орган. Уже через два дня молодому человеку пришлось вызвать врачей еще раз – угас его отец, Николай Николаевич. При этом сам Илья тоже болел. По словам соседей, он жаловался на простуду.

Спустя еще два дня, 23 января мужчина вызвал врачей уже себе. Он умер на руках у медиков. Перед смертью он жаловался бригаде скорой на высокую температуру и боль во всем теле. Предварительной причиной смерти медики назвали двустороннюю пневмонию.

Его состояние усугубил стресс – он был весь на нервах из-за потери родителей и предстоящих ритуальных мероприятий. Хоронить всех троих теперь придется старшей дочери пенсионеров, которая живет отдельно в однокомнатной квартире на Каховке.

Ранее в этом году Dni.Ru рассказывали читателям о страшной трагедии, произошедшей 9 января в Сергиевом Посаде. Там в пожаре погибла семья из четырех человек, в числе которой двое детей. Несчастные отравились угарным газом. Огонь охватил четвертый этаж многоквартирного дома. В итоге 35-летний мужчина, 28-летняя женщина и двое их малолетних детей, которые жили на пятом этаже, до смерти отравились продуктами горения.