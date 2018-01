Развратный священник расстрелял жену в попытке скрыть измену

Служитель ультраконсервативной Объединенной церкви Бога из американского штата Миннесота боялся лишиться своей должности. Супруга прознала о его интрижках на стороне и грозилась рассказать всем о поведении Стивена.

Оллвайн искал любовниц на сайтах знакомств. Когда жена Эми об этом узнала, священник решил убить супругу, для чего попытался нанять киллера в Даркнете за шесть тысяч долларов – оплатой в биткоинах. Стивен потребовал от наемника, чтобы смерть его жены выглядела как самоубийство, но тот по разным причинам откладывал "исполнение приговора".

В итоге Стивен взялся за дело сам: он приобрел наркотик, который подавляет волю человека. Однако доза оказалась недостаточной – Эми не желала прощаться с жизнью. Тогда Оллвай просто расстрелял жену из револьвера, после чего вызвал полицию.

