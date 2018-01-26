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Развратный священник расстрелял жену в попытке скрыть измену

Фото: GLOBAL LOOK press
Священник убил жену, чтобы скрыть свои любовные похождения и не лишиться работы. 44-летний Стивен Оллвайн пытался убедить полицию в самоубийстве супруги.
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Служитель ультраконсервативной Объединенной церкви Бога из американского штата Миннесота боялся лишиться своей должности. Супруга прознала о его интрижках на стороне и грозилась рассказать всем о поведении Стивена.

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Оллвайн искал любовниц на сайтах знакомств. Когда жена Эми об этом узнала, священник решил убить супругу, для чего попытался нанять киллера в Даркнете за шесть тысяч долларов – оплатой в биткоинах. Стивен потребовал от наемника, чтобы смерть его жены выглядела как самоубийство, но тот по разным причинам откладывал "исполнение приговора". 

В итоге Стивен взялся за дело сам: он приобрел наркотик, который подавляет волю человека. Однако доза оказалась недостаточной – Эми не желала прощаться с жизнью. Тогда Оллвай просто расстрелял жену из револьвера, после чего вызвал полицию.

Прибывшим офицерам священник заявил, что нашел жену мертвой. Однако провести полицейских ему не удалось. Следователи указали на то, что оружие лежало рядом с левой рукой убитой, хотя она была правшой. На коже женщины не было следов пороха. Кроме того, по всему дому криминалисты обнаружили затертые следы крови.

Стивен Оллвайн арестован и дожидается приговора суда присяжных. Вину в убийстве он так и не признал. Адвокат Стивена назвал дело подзащитного "историей, достойной ТВ-шоу", пишет The Daily Mail.

Автор: Андрей Евлампиев26 января 2018, 12:19

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