Развратный священник расстрелял жену в попытке скрыть измену

Священник убил жену, чтобы скрыть свои любовные похождения и не лишиться работы. 44-летний Стивен Оллвайн пытался убедить полицию в самоубийстве супруги.

Служитель ультраконсервативной Объединенной церкви Бога из американского штата Миннесота боялся лишиться своей должности. Супруга прознала о его интрижках на стороне и грозилась рассказать всем о поведении Стивена.

Оллвайн искал любовниц на сайтах знакомств. Когда жена Эми об этом узнала, священник решил убить супругу, для чего попытался нанять киллера в Даркнете за шесть тысяч долларов – оплатой в биткоинах. Стивен потребовал от наемника, чтобы смерть его жены выглядела как самоубийство, но тот по разным причинам откладывал "исполнение приговора".

В итоге Стивен взялся за дело сам: он приобрел наркотик, который подавляет волю человека. Однако доза оказалась недостаточной – Эми не желала прощаться с жизнью. Тогда Оллвай просто расстрелял жену из револьвера, после чего вызвал полицию.

Preacher 'murdered wife and faked suicide to cover up multiple affairs on cheating website Ashley Madison' https://t.co/7xnN3LDUxP pic.twitter.com/QvfeltSQ85 — Daily Mirror (@DailyMirror) 25 января 2018 г.

Прибывшим офицерам священник заявил, что нашел жену мертвой. Однако провести полицейских ему не удалось. Следователи указали на то, что оружие лежало рядом с левой рукой убитой, хотя она была правшой. На коже женщины не было следов пороха. Кроме того, по всему дому криминалисты обнаружили затертые следы крови.

Стивен Оллвайн арестован и дожидается приговора суда присяжных. Вину в убийстве он так и не признал. Адвокат Стивена назвал дело подзащитного "историей, достойной ТВ-шоу", пишет The Daily Mail.