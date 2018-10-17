Нечем дышать: самолет Меланьи Трамп загорелся в воздухе
Лайнеру первой леди США Меланьи Трамп пришлось вернуться на авиабазу Эндрюс в Мэриленде вскоре после взлета. Как сообщается, причиной стала техническая неисправность.
По данным журналистов, сразу после набора высоты в салоне появился дым и запах гари. Судно сразу же развернулось для экстренной посадки. Находящимся на борту представителям СМИ раздали влажные полотенца.
"Проблема обнаружилась через десять минут после взлета по пути в Филадельфию", – сообщил корреспондент CBS Марк Кноллер в Twitter.
Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет. Меланья Трамп готова отправиться в Филадельфию, как только причина аварии будет устранена.
Mrs Trump led off plane at Andrews after aircraft problem forced flight to Philadelphia to be aborted. Another aircraft being readied for the flight. (Pool photo by Meghan Walsh, Fox News.) pic.twitter.com/Xyrgpc06wW— Mark Knoller (@markknoller) 17 октября 2018 г.
На днях первая леди США отреагировала на слухи о семейных отношениях. Из-за сплетен об адюльтере американского президента она решила, что нельзя больше молчать.Меланья заявила, что измены ее мужа – лишь слухи. По ее мнению, СМИ нарочно распространяют их в погоне за скандалами.
Супруга главы государства добавила, что у нее есть более важные задачи, на которых она должна сосредоточиться. "Я очень сильная женщина, я знаю, каковы мои приоритеты", – заключила первая леди США. Несмотря на такие заявления, СМИ упорно муссируют слухи о том, что Меланья на грани развода со своим супругом.
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