Киев отреагировал на крушение Ан-148 в Подмосковье
"Антонов" обязательно подключится к расследованию обстоятельств крушения Ан-148, которое произошло накануне в Московской области. Мы, конечно, примем в этом участие, если будет соответствующая просьба от российской стороны", – приводит ТАСС слова собеседника агентства.
Вместе с тем в пресс-службе предприятия заявили, что не располагают с информацией о том, обращалась ли Москва к Киеву с соответствующей просьбой. Собеседник подчеркнул, что лайнер был произведен в Воронеже в сотрудничестве с украинской стороной.
Напомним, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" разбился в Раменском районе Московской области в воскресенье, 11 февраля. Лайнер выполнял рейс Москва – Орск.
Спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово он пропал с радаров. Диспетчеры пытались выйти на связь с экипажем, однако пилоты не отвечали. Вскоре обломки самолета были найдены рядом с деревней Степановское.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту трагедии. Правоохранители рассматривают в качестве основных три версии крушения Ан-148 – погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние самолета. Спасательная операция на месте авиакатастрофы завершена. Работы перешли в поисковую стадию.
Эксперты не исключают, что причиной трагедии мог послужить взрыв в одном из двигателей, который находится под крылом самолета. Сомнения в этой версии вызывает тот факт, что хвостовая часть была найдена на большом расстоянии от остальных обломков машины. В случае взрыва двигателя хвост остался бы на месте и рухнул на землю вместе с остальными частями лайнера.
Ан-148 – ближнемагистральный пассажирский самолет. Машина производится на Украине. Лайнер рассчитан на перевозку до 80 пассажиров, максимальное расстояние – 4400 километров. Этот тип самолетов начал эксплуатироваться сравнительно недавно – в 2009 году. Рухнувший в Подмосковье лайнер летал с 2010 года.
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