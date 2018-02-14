"Просто забыли включить обогрев": Ан-148 погубили пилоты

Специалисты продолжают расследование крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. Эксперты уверены, что авиакатастрофы можно было избежать.

Сразу несколько источников выразили мнение, что виновниками трагедии стали пилоты. Предположительно, они забыли перед взлетом включить обогрев внешних датчиков (приемников полного давления, ППД) и ориентировались на неверные показатели. При этом каких-либо неисправностей в механизмах самолета выявлено не было.

Проблемы начались, когда лайнер набрал высоту, и экипаж перешел на ручное управление. Показания скорости на приборе командира и резервном сильно отличались. "Экипаж, скорее всего, счел, что самолет теряет скорость из-за того, что задирает нос и сваливается. В этой ситуации у пилотов срабатывает рефлекс "отдать штурвал от себя" — опустить нос, чтобы исправить неправильное пространственное положение. Это усугубило ситуацию: самолет перешел в пикирование, из которого уже было невозможно выйти", – заявил источник газеты "Известия", знакомый с ходом расследования.

Судя по всему, пилоты ошибочно предположили, что самолет теряет скорость, и не смогли разобраться в происходящем. На это могло повлиять несколько факторов. "Первый – скоротечность событий. Второй — так называемый туннельный эффект, который возникает при дефиците времени и стрессе. И третий — непонимание всей ситуации", – заключил специалист.

С этими выводами согласен экс-генеральный конструктор КБ имени Антонова Дмитрий Кива, под руководством которого спроектирован Ан-148. "Если обогрев ППД действительно был не включен, это ошибка экипажа. Пилотам надо было разобраться с положением самолета, понять, идет он с набором высоты или снижается, перейти в горизонтальный полет. В данном случае Ан-148 то снижался, то набирал высоту, то опять снижался", – отметил эксперт. По его словам, пилоты так и не смогли понять, что происходит с самолетом.

Однако у экипажа была возможность определить верные параметры полета и без приборов. Такую точку зрения выразил Герой Советского Союза, заслуженный военный летчик России, генерал-полковник Николай Антошкин. "Приходилось летать на менее технологичных самолетах, где почти не было современных датчиков и приборов, но удавалось выходить из похожих кризисных ситуаций", – заявил он.

Напомним, что самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" разбился в Подмосковье днем 11 февраля. Как писали Dni.Ru, в результате происшествия погибли все, кто находился на борту – 65 пассажиров и шесть членов экипажа.