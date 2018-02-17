Трехлетняя девочка перед смертью умоляла не вести ее в сад
"Изначально она нормально ходила, но в последнее время говорила: "Не хочу в садик ходить". Она говорила это каждое утро, но сегодня (16 февраля – прим.ред.) нет. Я не знаю, может быть, у нее был конфликт с нянечкой", – признался отец погибшей.
Мужчина отметил, что его дочь рассказывала о плохом отношении воспитателей, передает "360". "Говорила: "Не хочу в садик, там обижают", – вспомнил отец, отметив, что после жалобы девочки он пообщался с сотрудниками сада, они уверяли, что не обижают детей.
По словам мужчины, его дочь была немного капризная, родители всегда забирали ее из детсада до 12:30. Мужчина предположил, что ребенок сложил негативное мнение о воспитателях, потому что они могли повышать голос. "Накричала воспитатель на других детей, а она испугалась", – считает отец.
Как писали Dni.Ru, в одном из столичных детских садов погибла трехлетняя воспитанница. По некоторым данным, ребенка забыли забрать с прогулки. Дети вышли на улицу в 09:00, а вскоре вернулись в группу и отправились завтракать. Спустя какое-то время воспитательница обратила внимание, что одного ребенка не хватает.
Она вместе с нянечкой бросилась на поиски. Найти девочку удалось в 11:45. Ребенок лежал на снегу за большим сугробом и не дышал. Малышку отнесли в группу и вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи констатировали ее смерть. Признаков насилия медики не обнаружили. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело, его передали на контроль в центральный аппарат Следственного комитета России.
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