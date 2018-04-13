Схваченную в Мюнхене пожилую россиянку целый час допрашивала полиция

Задержанная 13 апреля в аэропорту Мюнхена 76-летняя гражданка России отпущена. По данным полиции, Эльмира Асланян ожидает следующего рейса, чтобы вылететь на родину.

Полиция не задерживала россиянку – просто возникло несколько вопросов по поводу ее визы, заявили в отделении полиции мюнхенского аэропорта. Немецкие стражи порядка утверждают, что на паспортном контроле сотрудникам что-то не понравилось в визе Эльмиры Асланян.

"Чтобы разъяснить ситуацию, мы проводили женщину в наш офис, нашли переводчиков и задали все вопросы. На разговор нам потребовалось около часа. К сожалению, из-за этого женщина пропустила свой рейс, и мои коллеги забронировали ей место в другом самолете. В настоящий момент она ожидает своего рейса в аэропорту", – приводит слова представителя полиции RT.

Как выяснилось, серьезных проблем с документами гражданки России полицейские не обнаружили. Вопросов к женщине, которой пришлось лишние несколько часов дожидаться самолета, сидя в инвалидном кресле, у них не осталось.

Как сообщали Dni.Ru, в одном из терминалов аэропорта в Мюнхене при попытке вылететь их Германии местные блюстители закона задержали 76-летнюю гражданку России Эльмиру Асланян. "Ее вместе с моей сестрой задержали по непонятной причине, отвезли в какую-то клетку в аэропорту после задержания. Отобрали телефоны, разрешили только один звонок", – рассказал сын задержанной.

Пенсионерку обвинили в нарушениях при оформлении шенгенской визы. В заявлении, которое она подавала несколько лет назад, женщина указала не ту гостиницу, в которой реально проживала. Теперь ей грозит уголовное преследование. Полицейские сообщили после беседы, что не принимают решения – а передают материалы в прокуратуру.