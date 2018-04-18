Семилетняя девочка умерла на глазах отца на батуте

Суд Великобритании выясняет причины трагедии, которая произошла на пасхальной ярмарке в Эссексе 24 марта 2016 года. В тот злополучный день из-за сильного порыва ветра ребенок улетел вместе с батутом и погиб от ударов о дерево и забор.

ЧП случилось на глазах у отца, бабушки, тети и младшей сестры девочки. Ветер понес батут-замок вниз по холму. Отец малышки пытался его догнать, но безрезультатно. Сначала аттракцион влетел в дерево, а затем столкнулся с забором.

Когда мужчина добежал до батута, он никак не мог найти вход в сдувшуюся конструкцию. Девочку отвезли в больницу, но врачи не смогли спасти ее жизнь, сообщает издание The Telegraph.

Несмотря на то, что трагедия произошла два года назад, процесс тянется до сих пор. Работников ярмарочной площади обвиняют в непредумышленном убийстве по неосторожности. В свою очередь они утверждают, что нормально закрепили аттракцион, а произошедшее было просто несчастным случаем.

Dni.Ru писали о том, что четверо малышей попали в больницу после урока физкультуры в одном из детских учреждений Москвы. Воспитательница напоила страдающих от жажды ребят растворителем "Уайт-спирит". Следственный комитет уже начал проверку по факту отравления детей. Состояние пострадавших удовлетворительное, их жизни ничто не угрожает.

Ранее в подмосковном Подольске скончался десятилетний мальчик. По предварительным данным, ребенок отравился неизвестной жидкостью во время прогулки: он нашел на улице бутылку из-под лимонада и выпил содержимое. Мальчика доставили в больницу, но спасти его не удалось. По факту происшествия проводится проверка.