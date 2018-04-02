Мужчина пытался исправить сексуальную ориентацию сына-аутиста изнасилованием

29-летний американец Шон Коул застал сына в "компрометирующей позе" с другим мальчиком и решил совершить так называемое "корректирующее изнасилование". Мужчина принудил свою подругу переспать с ребенком, руководя процессом.



Страдающий аутизмом мальчик был в доме отца, когда мужчина увидел его рядом с другим парнем в, как показалось Коулу, "компрометирующей позе". Тогда Шон позвал свою 20-летнюю девушку Мур и заставил ее переспать с сыном, требуя делать то, что он говорит, передает Mirror.

По данным следствия, мужчина хотел лишь "исправить" ребенка. "Исключительным мотивом преступления было то, что Коул беспокоился, что сын был или мог стать геем. Не было никаких доказательств того, что подозреваемый имел сексуальное влечение к своему сыну или другим детям", – заявил помощник окружного прокурора Тим Даутит.

Когда мальчик вернулся в штат Джорджия, где он жил вместе с мамой, начал задавать ей множество вопросов о сексуальной жизни. Та заподозрила, что с ним что-то произошло, и в итоге парень рассказал правду. После этого женщина немедленно поехала в Хантсвилл, чтобы связаться с местными правоохранителями. Непосредственная насильница на последнем судебном заседании так и не появилась, теперь ей грозит арест.

Напомним, что цель "корректирующего изнасилования", с точки зрения преступника, в том, чтобы "исправить изъян" жертвы, сделать ее гетеросексуальной или заставить ее вести себя в соответствии с гендерными стереотипами. Это преступление на почве ненависти, для которого характерна особая жестокость. Зачастую носит групповой характер и бывает сопряжено с нанесением жертве тяжких увечий или ее убийством.

Этот тип преступлений был впервые зафиксирован в Южно-Африканской Республике, где "корректирующие изнасилования" иногда происходят под контролем родственников насилуемой женщины или местных старейшин и являются одной из главных причин заражения ВИЧ. "Корректирующее изнасилование" может приводить к физическим и психологическим травмам, увечьям, заболеваниям, передающимся половым путем, нежелательной беременности, а также суициду.



