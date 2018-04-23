В Москве известного певца обвинили в избиении школьника

Тенор театра "Новая опера" имени Колобова совершил недостойный поступок. Георгий Васильев позволил себе рукоприкладство в отношении ребенка.

Певец вмешался в детский конфликт, который произошел в одной из столичных музыкальных школ 19 апреля. Два второклассника подрались в раздевалке учебного заведения.

Одним из участников потасовки был сын музыканта, передает РЕН ТВ. Васильев решил проучить мальчишку. Происходящее попало на камеру видеонаблюдения.

Известный тенор вошел в гардероб, подошел к ребенку и провел с ним воспитательную беседу. После этого мужчина несколько раз ударил восьмилетнего обидчика своего сына по голове, сообщает Telegram-канал 112. Судя по всему, певец полагал, что его поступок останется втайне, иначе вряд ли повел себя таким неадекватным образом.

После инцидента мать школьника отвела избитого ребенка к врачу. Медики зафиксировали у него ушибы. Теперь певцу придется объясниться перед правоохранителями, которые проводят проверку.

Васильев дебютировал в 2010 году в театре "Новая опера" в партии Измаила. В марте 2012-го состоялся международный дебют певца в партии Эдгардо в Опере Палм-Бич (США). Певец выступал в концертах и фестивалях с Национальным филармоническим оркестром России и Государственным камерным оркестром "Виртуозы Москвы" в Анси (Франция), Москве, Калининграде, Владивостоке и других городах России.