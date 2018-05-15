Педофил насиловал дочь и ее подруг ради изгнания бесов
По словам Хавьера, он состоит в так называемом Ордене Одина. Мужчина утверждает, что члены объединения требовали от него надругаться над подростками, а если он откажется, то его семья и родственники будут прокляты.
Примечательно, что жена педофила была с ним заодно и знала о происходящем. Во время насилия женщина находилась дома, а после даже спрашивала девочек, "как все прошло", передает BBC News.
Теперь мужчина предстанет перед судом – разбирательство начнется 17 мая. Обвинение просит для отца семейства 45 лет тюрьмы. Его супругу предлагается приговорить к девяти годам заключения.
Подобные преступления против несовершеннолетних совершаются и в нашей стране. Dni.Ru писали о том, что полиция Санкт-Петербурга задержала 40-летнего жителя города. Педофил три года насиловал малолетнюю дочь артистки капеллы, приходя в ее квартиру в центре Северной столицы.
Еще одна страшная история произошла на Урале. Там суд приговорил 43-летнего жителя города Усолье-Сибирское к 20 годам строгого режима за изнасилование 11-летней дочери. Девочке пришлось жить с отцом, поскольку мать была лишена родительских прав.
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