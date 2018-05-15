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Происшествия

В Москве зверски убили красавицу-студентку

Фото: vk.com
В собственной квартире на 15‐й Парковой улице в столице найдена мертвой 22‐летняя студентка Московского финансово-юридического университета по имени Люба. Девушку задушил мужчина 1988 года рождения.
прочитано 4056 раз

Москвичку нашли задушенной в ванне. Искать студентку начали после того, как до нее несколько дней не могла дозвониться бабушка, проживающая на соседней улице, пишет "Московский комсомолец". Издание рассекретило личность девушки, опубликовав ее фото из соцсети.

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На руках Любы обнаружили резаные раны. Оказалось, что их ей нанес преступник. "В ходе проведения осмотра совместно с судебными экспертами на шее потерпевшей обнаружена странгуляционная борозда, свидетельствующая о насильственной смерти. При этом злоумышленник имитировал картину преступления, схожую с самоубийством", – цитирует представителя столичного управления Следственного комитета России (СКР) Life.ru.

Полиция уже задержала подозреваемого. Им оказался мужчина 1988 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Фото: vk.com

Знакомый студентки рассказал, что ранее девушка перестала общаться с товарищами. "Знаете, от нее можно было ждать. Она с молодости впутывалась в сомнительные знакомства. Но она со всеми нашими общими друзьями давно перестала общаться. На поздравления отвечает спустя несколько месяцев", — приводит слова молодого человека РЕН ТВ.

Фото: vk.com

Также выяснилось, что Люба подрабатывала в ночном клубе "текильщицей". Об этом рассказал один из ее приятелей. Парень отметил, что девушка была приятной в общении и ничего лишнего никому не позволяла.

Автор: Валерия Нарская15 мая 2018, 12:21

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