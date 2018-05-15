В Москве зверски убили красавицу-студентку

В собственной квартире на 15‐й Парковой улице в столице найдена мертвой 22‐летняя студентка Московского финансово-юридического университета по имени Люба. Девушку задушил мужчина 1988 года рождения.

Москвичку нашли задушенной в ванне. Искать студентку начали после того, как до нее несколько дней не могла дозвониться бабушка, проживающая на соседней улице, пишет "Московский комсомолец". Издание рассекретило личность девушки, опубликовав ее фото из соцсети.

На руках Любы обнаружили резаные раны. Оказалось, что их ей нанес преступник. "В ходе проведения осмотра совместно с судебными экспертами на шее потерпевшей обнаружена странгуляционная борозда, свидетельствующая о насильственной смерти. При этом злоумышленник имитировал картину преступления, схожую с самоубийством", – цитирует представителя столичного управления Следственного комитета России (СКР) Life.ru.

Полиция уже задержала подозреваемого. Им оказался мужчина 1988 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Знакомый студентки рассказал, что ранее девушка перестала общаться с товарищами. "Знаете, от нее можно было ждать. Она с молодости впутывалась в сомнительные знакомства. Но она со всеми нашими общими друзьями давно перестала общаться. На поздравления отвечает спустя несколько месяцев", — приводит слова молодого человека РЕН ТВ.

Также выяснилось, что Люба подрабатывала в ночном клубе "текильщицей". Об этом рассказал один из ее приятелей. Парень отметил, что девушка была приятной в общении и ничего лишнего никому не позволяла.