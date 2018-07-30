Яблоко от яблони: психолог объяснила трагедию зарезавших отца девочек

Драму со смертельным исходом, произошедшую 27 июля в одном из жилых домов на Алтуфьевском шоссе столицы, проанализировала психолог Лидия Андреева. Она рассказала Dni.Ru, как можно было избежать страшного развития событий, когда три сестры 17, 18 и 19 лет расправились со своим родителем.

Специалист объяснила, почему вся семья москвича-тирана молчала и терпела издевательства насильника. При этом Андреева привела два психологических принципа: "треугольник Карпмана" и "семейный сценарий".

"Треугольник Карпмана" – это когда в отношениях отыгрываются роли: Агрессор, Жертва и Спасатель. Кем быть, каждый выбирает в детстве, наблюдая сцены психологического и/или физического насилия. Тот, кто боится стать Жертвой, выбирает роль Агрессора", – отметила специалист.

"Тот, кто испугался стать Агрессором, становится Жертвой, – продолжает психолог. – Тот, кто осудил Агрессора и посочувствовал Жертве, становится Спасателем". При этом она добавила, что ни одна из этих ролей не является психологически здоровой.

Говоря о ситуации в семье убитого 57-летнего москвича, который, по имеющейся информации, насиловал дочерей, специалист отметила, что проявления агрессии являются неадекватными и вопиющими. Это, по ее словам, позволяет подозревать у мужчины отклонение от психической нормы.

"Но мать четверых детей выбрала такого мужчину! Выбрала она его из-за своей роли Жертвы. И прожила с ним настолько долго, что родила и растила с ним своих четверых детей! (В семье есть старший, 21-летний юноша. – Прим. ред.). В итоге это привело к тому, что дети росли в атмосфере, в которой проигрывание "треугольника Карпмана" – норма их жизни", – прокомментировала Лидия Андреева.

Психолог предположила, что могли сделать в подобной ситуации дочери москвича-тирана. "Возможно, подрабатывать и снять хотя бы комнату в складчину… Да, все равно копилась ответная злость за насилие. Но они терпели! Потому что для них, к сожалению, это норма семейного сценария. Поэтому все молчали", – считает специалист.

По ее мнению, сценарий семейной жизни "внесла мать". "Надо было бежать сразу, как только началось насилие, искать и найти возможность для другого местожительства. Скорее всего, она сама выросла в семье, в которой насилие было образом жизни. Поэтому она выбрала понятного для ее психики мужчину. И, наверняка, сам мужчина вырос в семье, где насилие – норма. Из-за принципа работы "семейного сценария" и верна пословица "Яблоко от яблони недалеко падает", – говорит Андреева.

При этом она не исключила, что, возможно, мать и дети обращались к стражам порядка. "Однако зачастую в полиции не придают значения жалобам на агрессивное поведение члена своей семьи… Но если люди продолжают жить с тем, на кого жалуются, значит, все не так уж и плохо для них. Можно ли было предотвратить подобную трагедию? Конечно, можно было! Полиция, соседи, мать, сын, дочери – все могли предотвратить, если бы вовремя обратились в социальную службу, психологическую службу. Но матери и детям не хватило сознательности", – резюмировала психолог.

Как писали Dni.Ru, девушки 46 раз ударили отца ножом и молотком. Они признали свою вину и рассказали, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом из-за того, что тот долгое время причинял им страдания. Есть информация, что мужчина насиловал и избивал своих дочерей, имел психические отклонения и употреблял наркотики.