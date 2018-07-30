Что грозит зарезавшим отца-насильника юным москвичкам

Кровавую трагедию, разыгравшуюся 27 июля в одном из жилых домов на Алтуфьевском шоссе столицы, когда трое сестер 17, 18 и 19 лет убили отца, прокомментировал адвокат Алексей Скляренко. Он объяснил Dni.Ru, какое наказание могут понести девушки.

По словам эксперта, в настоящее время идет предварительное следствие, в рамках которого будет установлено, в результате чего было совершено преступление. "Если выяснится, что имели место корысть или неприязнь либо иные обстоятельства, то последует наказание по части второй статьи 105 УК РФ – до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное лишение свободы, либо смертная казнь", – пояснил адвокат.

Однако, по его словам, преступление может быть переквалифицировано. "Если будет установлено, что убийство было совершено в состоянии аффекта, возникшего вследствие длительного нахождения девушек в психотравмирующем состоянии по вине потерпевшего, который занимался противоправными и аморальными действиями и поспособствовал преступлению, то будет основание для переквалификации со статьи 105 на 107-ю. Она предусматривает до трех лет лишения свободы", - рассказал Алексей Скляренко.

Напомним, трагедия произошла 27 июля в подъезде одного из жилых домов. Есть информация, что мужчина насиловал и избивал своих дочерей, имел психические отклонения и употреблял наркотики.

По словам старшого помощника главы Следственного комитета России (СКР) по Москве Юлии Ивановой, девушки уже признали свою вину. При этом они рассказали, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом из-за того, что тот долгое время причинял им страдания. Дочери 46 раз ударили отца ножом и молотком.