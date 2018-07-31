На похоронах зверски убитого дочерьми москвича разгорелся скандал

Три юные москвички зарезали отца-насильника Кобзон попал в больницу Эксклюзивы Закрытие "Дома-2" Главные события столицы

Самое читаемое

"Довел бабку!": россияне возмущены новым интимным фото Солнцева с женой-пенсионеркой
Больной раком Юдашкин выглядит худее красавицы-жены
Звезда "Сватов" после убийства матери решила лечь в психушку
Ксения Стриж опровергла слухи об усыновлении
Выпущено официальное объявление о закрытии Крымского моста
партнеры
Вторник 31 июля
Лента новостей
20:52
В страшном пожаре под Тюменью погибли три человека
20:38
"Мгновенно состарилась": Меньшова без макияжа вызвала жаркие споры
20:25
Опять играют в любовь: Питт и Энистон официально стали парой
20:17
"Где Силиконовая долина?": снимок Малиновской топлес вызвал шок
20:06
На Урале школьник случайно поджег 6‐летнюю девочку на шашлыках
19:18
Юная россиянка с битой вымогала деньги у подростка
18:41
В ДНР заявили о вхождении в состав России
18:41
Женившийся 16 раз актер шокировал Корчевникова
18:30
13-летняя родившая школьница взбесила одноклассников ребенком
17:44
Каким женщинам достаются "принцы"
17:30
Назван преемник "разбитого инсультом" Лукашенко
17:24
Кейт Миддлтон и Меган Маркл объединила общая беда
17:22
Гипноз в бизнесе: технологии влияния и манипуляций
16:55
"Пробила дно": Бузову растерзали за связь со скандальным рэпером
16:37
"Не любит, не любил и не нужны": жена Аршавина о его детях от Барановской
16:22
Порошенко поджигает Донбасс перед войной в Крыму
16:15
Взбесившийся россиянин разнес квартиру бывшей жены
16:11
Молодая невеста российского миллиардера в мокром бикини покорила Сеть
16:06
Как сохранить чувства в браке на долгие годы
15:55
Захарова отчитала Европу за шашни с Порошенко
15:46
Путин нанес Трампу сокрушительный удар
15:39
"Организм ослаб": сестра рассказала об онкобольном Кобзоне
15:38
48-летняя Наоми Кэмпбелл впервые станет мамой
15:25
Актрису Кузнецову убил рак
15:24
Трусы и голые груди: самые сексуальные наряды "Жары"
15:20
Шепелев разоблачил родившую любовницу 87-летнего Краско
15:05
Бездельнику Януковичу крепко врезали за нытье
15:02
Басков ушел к Богу после тяжелой болезни
14:57
Самая толстая девушка сбросила 100 килограммов
14:47
Уфимец угнал бульдозер и продал его по частям
14:47
Меган Маркл уличили в странностях
14:37
Жителю Удмуртии грозит 20 лет тюрьмы за насилие над падчерицей
14:28
Жительница Татарстана выбросила в окно трехмесячную дочь
14:06
Владелец гаража хочет засудить МЧС за спасение собаки
14:05
Интимное фото Гузеевой с мужем Королевой всплыло в Сети
14:03
У внучки Елизаветы II случился выкидыш
13:40
Мужчина ограбил собутыльницу с помощью ложки
13:28
"Разбитый инсультом" Лукашенко появился на людях
13:18
Появилось универсальное средство от гриппа
13:05
Главная версия происхождения неизвестной болезни Жукова
13:03
Infiniti QX80: Могучий и ласковый зверь
12:48
Подглядывание за учителями обошлось трудовику в 40 тысяч рублей
12:42
Актриса Кузнецова скрывала смертельную болезнь
12:39
"Сильные боли": Запашный рассказал о госпитализации
12:38
"Врал, что предохраняется": обрюхаченная звезда "Дома-2" обчистила квартиру любовника
12:33
Дамские сумки перестанут считаться ручной кладью при перелетах
12:19
Порошенко обрадовался удару Запада по Крымскому мосту
12:14
НАТО напугали дерзким нападением России
12:07
У отца Канье Уэста диагностирован рак
12:01
Обнаружен спасающий от рака фрукт
11:55
Семья извергов насиловала рабыню-аутистку и кормила ее прахом матери
11:54
Героическую игру Акинфеева отметили созданием эксклюзивного iPhone X
11:50
Сколько жилья построят по программе реновации
11:48
Соблазнительная Захарова произвела фурор на ланче у Верника
11:41
"Толстым изменяют": названа причина разлада в семье Ани Лорак
11:31
"При мне на сцену он не выйдет": министр культуры запретил концерты Киркорова
11:19
Американцы испугались "Адмирала Горшкова"
11:15
Самосвал разнес пешеходный мост в Москве (видео)
11:11
Неожиданный поворот в деле об убийстве москвичками отца-насильника
11:02
Аскольд Запашный экстренно госпитализирован
10:52
Голливудские звезды вступились за уволенного режиссера-шутника
10:48
Росту цен на бензин придумали объяснение
10:45
"Сунула свой нос": Стриженову атаковали прямо дома
10:40
Найдено эффективное средство от облысения
10:37
Специалисты назвали самый сложный предмет на ЕГЭ
10:13
Бывшая возлюбленная Табакова снялась голой
10:11
В WhatsApp проник жуткий вирус
10:05
Лева из "Би-2" пострадал от действий домушников
10:04
Опухшую Бузову спасают капельницами
09:59
Крымский мост попал под санкции
09:46
В Черногорске вор вынес из дома чугунную плиту
09:39
Юлия Снигирь похудела до "прозрачности"
09:27
Красноярский таксист избил недовольного ценой пассажира
09:18
Врач откровенно рассказал об осложнениях у Хабенского
09:10
Актер Васильев неожиданно воскрес в сериале "Сваты"
09:08
Крымские пограничники поймали украинца с рюкзаком патронов
08:55
Мужчина убил свою мать в присутствии ребенка
08:49
Внуки российского миллиардера живут в нищете
08:45
Иностранцы устроили драку на топорах во Владивостоке (видео)
08:33
Решение принято: что будет с шоу "Дом-2" после сноса
08:21
Страдающий неизвестной болезнью Сергей Жуков не может петь
08:18
Странности в деле об убийстве девочками отца-насильника вызвали шок
08:16
В Пакистане спасли российского альпиниста
00:01
Приезд Зары в Баку вынудил Лолиту выступить с заявлением
22:00
День падения Крымского моста отметят народными гуляньями
22:00
Младшая дочь растет точной копией Аршавина
21:58
Слабоумие и отвага: бросавшегося на хищников пса съел крокодил (видео)
21:57
Зарезавшие отца-садиста сестры признали свою вину
21:37
"Украл и подарил друзьям": Порошенко обвиняют в госизмене
21:31
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
21:24
Скончалась актриса Наталья Кузнецова
21:07
Елизавета II избавляется от уникального лимузина за 164 миллиона
21:03
Трогательное обращение вдовы к Мурату Насырову
21:01
Олимпийская чемпионка трагически погибла в 38 лет
20:47
Дочь высказалась о беременности Даны Борисовой
20:34
Известная российская спортсменка умерла после тяжелой болезни
20:26
Красавица-россиянка стала жертвой американского маньяка
20:23
Под Нижним Новгородом байкер разбился в ДТП
19:59
В Омске при пожаре погиб четырехлетний ребенок
19:50
"Вдул так вдул": Карпин прилюдно посмеялся над беременной женой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Гнойник лопнул: Гузеевой вынесли приговор
Красавица Цымбалюк-Романовская показала свои деликатесы
В эфире Первого канала озвучили неутешительный диагноз Казаченко
Новые данные о состоянии тяжелобольного Кобзона
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
"При мне на сцену он не выйдет": министр культуры запретил концерты Киркорова
Происшествия

На похоронах зверски убитого дочерьми москвича разгорелся скандал

Фото: GLOBAL LOOK press/Vadim Nekrasov
После похорон убитого собственными дочерьми Михаила Хачатуряна разгорелся новый скандал. Знакомый погибшего мужчины заявил о том, что со счетов Хачатуряна пропали все деньги.
прочитано 2201 раз

Шокирующее всю Россию дело о хладнокровном убийстве тремя сестрами своего отца обрастает новыми подробностями. Знакомый с Хачатуряном мужчина рассказал о любопытной детали, которую по какой-то причине обошли стороной. Дело в том, что со счетов убитого пропали все деньги.

ПО ТЕМЕ

Золотая молодежь: почему сестры-убийцы прикидываются жертвами и лгут

Как насильник Хачатурян дрессировал дочек-рабынь

 Москвички убили отца-насильника

Сюжеты Москвички убили отца-насильника

Мужчина не берется утверждать, что кража может быть основным мотивом убийства. Однако, по его словам, "многие знакомые Михаила сошлись во мнении, что жадность девушек сыграла свою роль" в этом деле.

"Они ведь знали номера всех карт отца, где лежали деньги, пароли от всех карт. Это говорит о том, что отец всецело доверял им", – считает источник. Он объяснил, что в армянских семьях родители безоговорочно доверяют детям, передает "Московский комсомолец".

"У нас так принято. Вот ваши дети знают пароль от ваших кредитных карт? Нет? А мой сын знает. Это нормально", – продолжил мужчина. Знакомый Хачатуряна добавил, что у отца не было секретов от девочек.

Кроме того, он их всячески баловал. Так, у каждой из них сестер была своя карта, куда Михаил ежемесячно переводил им около 60 тысяч рублей на карманные расходы.

Однако, по информации источника, девушкам "было всегда мало". Они никогда не отказывались от денег и тянули с него еще. "Михаил исполнял любую их прихоть, одаривал подарками. Вот они ему и отплатили", – резюмировал мужчина.

Напомним, трагедия разыгралась в обычной московской квартире 27 июля. Три сестры нанесли родному отцу несколько десятков ножевых ранений. Одно из них – в сердце – оказалось смертельным.

Девушки признали вину и рассказали, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом, якобы тот долгое время причинял им страдания. Есть информация, что мужчина имел психические отклонения и употреблял наркотики.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзене"!

Автор: Михаил Вштанов31 июля 2018, 20:11

комментарии

Политика

Порошенко обрадовался удару Запада по Крымскому мосту
НАТО напугали дерзким нападением России
Москва отвесила пендель хамящему Западу
В США пожаловались на бесполезность антироссийских санкций

Шоу-бизнес

"Мгновенно состарилась": Меньшова без макияжа вызвала жаркие споры
Ани Лорак предупреждали об изменах мужа
Опять играют в любовь: Питт и Энистон официально стали парой
"Где Силиконовая долина?": снимок Малиновской топлес вызвал шок

Проишествия

Как насильник Хачатурян дрессировал дочек-рабынь
Что грозит зарезавшим отца-насильника юным москвичкам
Яблоко от яблони: психолог объяснила трагедию зарезавших отца девочек
Пять изнасилований: маньяк из Серпухова идет на рекорд

Lifestyle

Актриса Кузнецова скрывала смертельную болезнь
Красавица-россиянка стала жертвой американского маньяка
Актер Васильев неожиданно воскрес в сериале "Сваты"
"Это мне очень нравится": Пореченков оценил перемены после смерти Табакова
Шоу-бизнес

Бывшая возлюбленная Табакова снялась голой

Беременная артистка не постеснялась большого живота
Шоу-бизнес

"При мне на сцену он не выйдет": министр культуры запретил концерты Киркорова

Певцу закрыли сцену из-за национальности
Происшествия

Как насильник Хачатурян дрессировал дочек-рабынь

Девушки рассказали о жизни с тираном
Шоу-бизнес

Басков ушел к Богу после тяжелой болезни

Переломный момент наступил на операционном столе

Гороскоп

Астрологический прогноз с 30 июля по 5 августа
Безумные боли и страдания: подробности состояния онкобольного Юдашкина
Совет на выходные
Могут стать помехой: Кончаловский отказался от детей

Фоторепортажи

Трусы и голые груди: самые сексуальные наряды "Жары"
Соблазнительная Захарова произвела фурор на ланче у Верника
Стальной губернатор: 71-летний Арнольд Шварценеггер восхитил физической формой
Невероятно сексуальная Вера Брежнева и другие звезды на закрытии "Жары"

Спорт

"Вдул так вдул": Карпин прилюдно посмеялся над беременной женой
Смолов пережил новый позор после провала на ЧМ-2018
Спутавшаяся с геем Медведева пошла на новое предательство
В убийстве фигуриста Дениса Тена замешана девушка

Регионы

Бес попутал: подмосковный священник зарезал в лесу молодую жену
60 ударов ножом: защищавшая маму девочка погибла от рук многодетного отца
Российский актер скончался после падения в оркестровую яму
Исполнявшего хиты Королевой маньяка отправили за решетку
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru