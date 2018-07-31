На похоронах зверски убитого дочерьми москвича разгорелся скандал

После похорон убитого собственными дочерьми Михаила Хачатуряна разгорелся новый скандал. Знакомый погибшего мужчины заявил о том, что со счетов Хачатуряна пропали все деньги.



Шокирующее всю Россию дело о хладнокровном убийстве тремя сестрами своего отца обрастает новыми подробностями. Знакомый с Хачатуряном мужчина рассказал о любопытной детали, которую по какой-то причине обошли стороной. Дело в том, что со счетов убитого пропали все деньги.

Мужчина не берется утверждать, что кража может быть основным мотивом убийства. Однако, по его словам, "многие знакомые Михаила сошлись во мнении, что жадность девушек сыграла свою роль" в этом деле.

"Они ведь знали номера всех карт отца, где лежали деньги, пароли от всех карт. Это говорит о том, что отец всецело доверял им", – считает источник. Он объяснил, что в армянских семьях родители безоговорочно доверяют детям, передает "Московский комсомолец".

"У нас так принято. Вот ваши дети знают пароль от ваших кредитных карт? Нет? А мой сын знает. Это нормально", – продолжил мужчина. Знакомый Хачатуряна добавил, что у отца не было секретов от девочек.

Кроме того, он их всячески баловал. Так, у каждой из них сестер была своя карта, куда Михаил ежемесячно переводил им около 60 тысяч рублей на карманные расходы.

Однако, по информации источника, девушкам "было всегда мало". Они никогда не отказывались от денег и тянули с него еще. "Михаил исполнял любую их прихоть, одаривал подарками. Вот они ему и отплатили", – резюмировал мужчина.

Напомним, трагедия разыгралась в обычной московской квартире 27 июля. Три сестры нанесли родному отцу несколько десятков ножевых ранений. Одно из них – в сердце – оказалось смертельным.

Девушки признали вину и рассказали, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом, якобы тот долгое время причинял им страдания. Есть информация, что мужчина имел психические отклонения и употреблял наркотики.