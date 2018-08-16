Родственники забросили могилу насильника Хачатуряна

Могила отца-тирана Хачатуряна заброшена. Работники кладбища не видели ни одного посетителя с самого дня похорон.

Михаил Хачатурян, ставший известным после своей страшной смерти от рук собственных дочерей, похоронен на кладбище "Вешки" Мытищинского района. Могила отца-тирана – у самого выхода, на виду у сторожа.

По словам работника кладбища, некоторые посетители, проходя рядом с могилой Хачатуряна, плюют в ее сторону. Другие просто тяжело вздыхают. "Конечно, все знают эту историю, что собственные дети его и убили. Я считаю, он сам виноват. Довел девок!", – приводит мнение кладбищенского сторожа "Комсомольская правда".

По словам мужчины, родственники не посещали могилу с самого дня похорон. Да и в тот день было всего человек 20. Венки сдул ветер, они так и валяются в грязи. Нет, естественно, и свежих цветов.

Напомним, вечером 27 июля на лестничной клетке было обнаружено тело 57-летнего мужчины. В убийстве признались три дочери Хачатуряна. По словам девушек, отец напал на них с ножом, и они вынуждены были защищаться.

Мужчине нанесли 36 ударов ножом и десять – молотком. Сестры утверждают, что отец их регулярно избивал и издевался над ними. Есть информация и о том, что Хачатурян насиловал дочерей.

Тем временем в прессе появились слухи об огромных долгах покойного Хачатуряна за ЖКХ. Предполагали, что суд может отобрать ту самую квартиру, где произошла трагедия. Однако позже выяснилось, что никаких долгов не было – и в последний раз за квартиру платили 7 августа.