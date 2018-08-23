Киев нашел способ вызвать "землетрясение" в Кремле

Депутат Верховной рады Украины Олег Барна нашел повод для гордости. Военный парад в центре Киева, по его мнению, должен вызвать "землетрясение" в Кремле. Также политик заявил, что украинский Т-64 превосходит новейшую российскую разработку – танк "Армата".

Уже пятый год украинские политики объявляют с трибун об окончательном политическом, экономическом, культурном и любом другом разрыве Украины и России. При этом, как отмечают аналитики, почти каждый шаг Киев совершает с оглядкой на Москву.

Аргумент "кому-то в России это может не понравиться" стал основанием для действий, пусть даже не имеющих значения для самой Украины. Вот и военный парад в центре Киева некоторые украинские политики рассматривают исключительно с этой точки зрения.

"Нам есть чем похвастаться. Парад – это измерение патриотизма всех граждан, которые хотят увидеть боеспособность нашей армии. Я думаю, что марш наших военных и грохот нашей бронетехники должен вызвать землетрясение в Кремле", – заявил депутат Верховной рады Украины от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна в эфире телеканала NewsOne.

Чтобы провести парад обязательно надо парализовать Киев в час пик на неделю — Andrey Korlyuk (@green_creeper) 22 августа 2018 г.

Также парламентарий сравнил российский танк "Армата" с украинским Т-64 в пользу последнего. Он подчеркнул, что созданная в начале 1960-х годов машина превосходит российскую разработку по характеристикам и к тому же более надежна. А задымившийся посреди Киева танк Барна связал с техническим моментом. "Не ошибается тот, кто ничего не делает", – рассудительно заметил депутат.

Как танк Т-64, выпущенный в 60-х годах прошлого века, может быть лучше «Арматы» - об этом депутат-дурак из Рады даже в ум не берет — Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 23 августа 2018 г.

Кроме того, по его словам, в современных условиях танки не играют такой значительной роли на поле сражения, как раньше. "Преимущество отдается дальнобойной артиллерии, системам ПВО и авиации", – уверен Барна.