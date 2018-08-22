Очередной позор: в Киеве танк протаранил грузовик
Во время генеральной репетиции парада в украинской столице танк протаранил военный грузовик. ДТП случилось на перекрестке улиц Черновола и Маршала Рыбалко.
Сегодняшнее происшествие стало вторым с момента начала подготовки военной техники к параду в честь Дня независимости. 18 августа зенитный ракетный комплекс "Бук", возвращавшийся с вечерней репетиции, врезался в здание бизнес-центра.
В этом году в параде примут участие четыре с половиной тысячи военнослужащих и 250 единиц военной техники. Присутствие на мероприятии ранее подтвердили представители 15 стран – партнеров Украины, большая часть которых – из стран НАТО, сообщает ТАСС.
ДТП про яке ми мріяли...— БРАТИ ЯКОВЛЕВИ (@yakovlevu) 18 августа 2018 г.
ЗРК «БУК» врізався в ТРЦ під час репетиції параду��.
Навіщо взагалі цей парад?
Невже видовища важливіші за перемогу?@yakovlevu pic.twitter.com/MsUVhEw1Wa
В субботу, 25 августа, Украина отметит 27-ю годовщину независимости. По Крещатику пройдут пешие формирования вооруженных сил и две колонны техники. Принимать парад будет президент Петр Порошенко.
Как писали Dni.Ru, несколько дней назад Украина показала всему миру новое грозное оружие – самоходную гаубицу. Правда, на самом деле она оказалось опытным образцом, который даже не может стрелять. Гаубица создана на базе КрАЗ с российским двигателем.
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