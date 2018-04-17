Россиян травят опасными пельменями

Организация "Росконтроль" проверила некоторые марки пельменей, которые можно купить в большинстве российских магазинов. В лабораторию отправили образцы семи известных производителей.



Проверка показала шокирующие результаты. Выяснилось, что многие изготовители не только пренебрегают стандартом по содержанию мясного фарша, но и кормят сограждан едой со смертельно опасной начинкой.

Так, в пельменях брендов "От Ильиной", "У Палыча" и "Ложкаревъ" оказалась бактерия сальмонелла. Она вызывает инфекционное заболевание сальмонеллез, которое поражает органы желудочно-кишечного тракта. Типичные симптомы – высокая температура, рвота, боли в животе.

"Ближние горки" и "У Палыча" поразили экспертов другим опасным микроорганизмом – листерией. Эта бактерия способна вызвать инфекцию, которая поражает нервную систему и может привести к воспалению головного мозга, а также к психическим нарушениям.

"Росконтроль" объяснил происхождение сальмонеллы в продукте. Оно связано с нарушением санитарно-ветеринарных норм. "Источники листерии – это, скорее всего, грызуны на производстве", – предположили в организации.

Начинка пельменей – свинина и говядина. По стандарту, фарша в пельменях должно быть не меньше 50%. Далеко не все производители соблюдают эту норму, говорится на официальном сайте "Росконтроля".

Самыми скупыми оказались производители марок "Рублевский", "От Ильиной" и "Ложкаревъ". В их пельменях мяса меньше 50%. В продукте бренда "Ближние горки" – 51% фарша, в "Сибирской коллекции" – 50%. "У Палыча" и "Цезарь" оказались самыми мясными и обогнали конкурентов почти на 10%.

Отмечается, что в пельменях бренда "Цезарь" на 86% больше жира, чем указано на упаковке. При этом остальные образцы более постные, чем указано в маркировке. На вкус и цвет начинка некоторых пельменей тоже не понравилась экспертам. Например, фарш производителя "Рублевский" оказался с привкусом окисленного жира. Это признак того, что продукт плохого качества.

"Кстати, вкус – один из важных критериев "домашней оценки" сваренных пельменей", – считают сотрудники "Росконтроля". Эксперты убеждены: если он вызывает сомнения, лучше пельмени не есть.

По итогу исследования в черный список попали пельмени "От Ильиной", "Ближние горки", "У Палыча" и "Ложкаревъ". Марки "Рублевский" и "Цезарь" получили незначительные замечания. "Росконтроль" рекомендует к покупке только один образец из всех исследованных – пельмени "Сибирская коллекция".