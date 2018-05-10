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Lifestyle

Из родившей Миддлтон сделали дойную корову

Кейт Миддлтон. Фото: GLOBAL LOOK press/Andrew Parsons
Мировые бренды сделали миллионную выручку на образах Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Одежда, аналогичная той, в которой появляются на публике будущая жена принца Гарри и герцогиня Кембриджская, расходится как горячие пирожки.
прочитано 987 раз

Меган Маркл надела на свой первый официальный выход в свет в качестве невесты принца Гарри длинное пальто Mackage в стиле милитари. Все до единого двубортные пальто этого бренда, стоимостью 750 фунтов (примерно тысяча долларов) каждое, просто смели с прилавков в 20 странах на трех континентах – и всего за одну ночь.

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Сумки фирмы Strathberry, изделие которой было в тот день в руках Меган, разошлись и того быстрее – за 11 минут. Запросы от взбудораженных покупателей едва не обрушили сайт интернет-магазина этой компании. Их не остановила цена в 500 фунтов (675 долларов).

Одежда, аналогичная той, в которой представительницы королевской семьи появляются на публике, распродается в магазинах в тот же день за считаные часы. "Продажи пальто бежевого цвета в сети супермаркетов Asda выросли на 300% после того, как герцогиню заметили в похожей вещи марки Burberry", – сообщил "Би-би-си" исполнительный директор консалтинговой компании Brand Finance Дэвид Хей.

Не обошли вниманием шопоголики и двубортный пиджак в стиле милитари – одну из любимых вещей Меган Маркл того же канадского модного дома Mackage. После появления в нем Меган поклонники  из 21 страны мира вычистили интернет-магазины за одну ночь.

Как отмечает британская радиовещательная корпорация, следят за предпочтениями королевской семьи не только рядовые поклонники. Так, жена лидера Северной Кореи Ким Чен Ына копирует стиль герцогини Кембриджской. 28-летнюю Ли Соль Чжу неоднократно замечали в нарядах, напоминающих одежду жены принца Уильяма.

Компании тем временем подсчитывают прибыль, которую получат в день свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. По прикидкам аналитиков, магазины заработают только на сувенирной продукции около 203 миллионов долларов.

Автор: Андрей Евлампиев10 мая 2018, 12:43
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