Как первый секс влияет на отношения пары
Исследователи собрали информацию о длительных и краткосрочных отношениях добровольцев, начиная со дня знакомства. Психологи отметили, что принципиальной разницы в развитии отношений в зависимости от пола и возраста не наблюдалось.
Примечательно, что краткосрочные и долгосрочные отношения начинаются одинаково, сообщает "Газета.ru". Различия становятся заметными после того, как люди проводят вместе несколько недель или месяцев.
Исследователи установили, что и в обоих видах отношений романтический интерес растет с одинаковой скоростью. Однако в краткосрочных он в определенный момент начинает сходить на нет, в то время как в длительных продолжает нарастать.
Оказалось, что это расхождение наблюдается после первого полового контакта. Психологи заключили: чем секс лучше, тем выше вероятность, что отношения будут серьезными.
Ранее американские ученые сделали еще одно удивительное открытие о сексе. Оказалось, что в браке женщины испытывают сексуальное желание чаще партнеров, а мужчины от этого страдают. Осложняет жизнь мужчин и постоянный страх перед возможными проблемами с эрекцией либо перед тем, что они не получат удовольствия во время занятий любовью.
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