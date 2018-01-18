Охранник рассказал о побеге Януковича в Россию

Экс-президент Украины Виктор Янукович бежал из страны на военном вертолете. Его бывший охранник предположил, что машины принадлежали ВВС России – на бортах были изображены звезды.

Виктор Ризниченко был охранником президента Януковича и 21-23 февраля 2014 года сопровождал его во время бегства политика с Украины. По словам охранника, эвакуация проходила в несколько этапов. Вечером 21 февраля Янукович с семьей вылетел на двух вертолетах из резиденции "Межигорье" в Харьков. Там они пересели на два самолета Falkon и вылетели в неизвестном направлении. Однако вскоре диспетчер передал экипажу требование Александра Турчинова вернуться на аэродром. Самолеты приземлились в Донецке.

Дело бывшего президента Украины рассматривается в эти дни в Оболонском суде Киева. Виктора Януковича обвиняют в государственной измене. Генпрокуратура требует для него пожизненного заключения.

На заседании присутствуют два адвоката бывшего лидера государства. 18 января судьи намерены допросить четырех свидетелей обвинения. Трансляцию с процесса на время прекратили, так как это военнослужащие Управления государственной охраны.

Ризниченко сообщил, что в Донецке Янукович с охраной пересели в автомобили и уехали в сторону Крыма. Позже кортеж остановился у края поля в Запорожье. После сигнала фарами там приземлились три вертолета. На их бортах были изображены красные звезды, на пилотах – военная форма, но без шевронов. "Я думаю, что это были вертолеты Российской Федерации", – сказал Ризниченко.

Вертолеты перевезли Януковича в Крым. Там охранники покинули экс-президента, который отбыл в Россию, сообщают "Украинские новости".

Как писали Dni.Ru, Виктор Янукович бежал с Украины 22 февраля 2014 года и получил убежище в России. 28 ноября прошлого года Генпрокуратура Украины по заявлению бывшего президента начала расследование дела о государственном перевороте, совершенном на Украине в феврале 2014 года.

Как рассказал судьям на процессе адвокат Януковича, его клиент, находясь в России, старается узнать правду о событиях, произошедших на майдане Незалежности четыре года назад. По словам Виктора Сердюка, бывший президент "прилагает все усилия для того, чтобы остановить раскол в украинском обществе". И с удовольствием вернется на родину, когда обстоятельства сложатся благоприятно.