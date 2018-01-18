Трамп заставил Порошенко пойти на крайние меры

Верховная рада в четверг, 18 января, все-таки приняла скандальный законопроект о реинтеграции Донбасса. Документ провозглашает Россию "страной-оккупантом" и фактически выводит Киев из минских соглашений. Кто стоит за принятием законопроекта и как это может повлиять на вялотекущий конфликт в регионе? Dni.Ru узнали мнения экспертов.



Законопроект "Об особенностях политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" внес в парламент страны президент Незалежной Петр Порошенко. Документ закрепляет в украинском правовом поле статус России как "страны-агрессора" и устанавливает понятие "российская оккупационная власть".

Киев получает право вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, а президент может объявлять военное положение. Более того, в окончательном тексте законопроекта убрали все упоминания о минских договоренностях.

Смысл принятого Верховной радой законопроекта заключается в военной оккупации Донбасса и дальнейшей террористической зачистке региона, считает директор Института политических исследований Сергей Марков. По его словам, инициатива принятия документа принадлежит Соединенным Штатам.

"Американцы решают задачу создания таких условий, при которых Порошенко не мог бы пойти на примирение с Россией", – сказал эксперт в беседе с корреспондентом Dni.Ru.





Аналитик уверен: Вашингтон будет постепенно уходить от прямого управления Незалежной и переходить на косвенное. "Сейчас почти все решения там принимаются американцами, а президент Украины их только выполняет. Но они хотят передать ему более реальную власть, при этом ограничить ее несколькими вещами. Во-первых, Соединенные Штаты хотят создать в Незалежной удобную лично для них политическую конфигурацию, которая будет выражаться в функционировании антикоррупционного бюро, антикоррупционной прокуратуры и антикоррупционного суда, и сделать все это так, чтобы эти структуры не подчинялись Порошенко", – пояснил Марков.

Законопроект о реинтеграции Донбасса не способствует возвращению региона на Украину, главное для Киева – отказаться от заключенных почти три года назад минских соглашений, которыми он очень тяготился. Такое мнение высказал директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

"На Украину в плане выполнения минских договоренностей очень давили западные союзники, прежде всего европейцы, которые панически боятся возникновения новой горячей войны на территории Европы. Тогда Киев пошел на подписание "Минска", но эти договоренности не устраивали Киев с самого начала, ведь в соответствии с ними, социально-экономическое содержание неподконтрольных территорий возлагается на украинский бюджет. Вместе с тем военно-политического контроля над ними у Незалежной нет", – прокомментировал ситуацию эксперт.





Киев, конечно, тяготится выполнением минских договоренностей. "Сейчас с принятием законопроекта о реинтеграции Донбасса у украинской стороны появилась реальная возможность апеллировать уже не к "Минску", а к принятому сегодня нормативно-правовому акту", – отметил политолог.

Принятие законопроекта о реинтеграции Донбасса можно увязать с недавним согласием США поставлять на Украину летальное оружие, в том числе противотанковые комплексы "Джавелин". "Таким образом Белый дом продемонстрировал, что он поддерживает Киев, в отличие от Европы. Европейцы все-таки настаивали в первую очередь на том, чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точки в плане мирного урегулирования. А американцы находятся далеко от конфликта и в его интерпретации руководствуются лишь собственными геополитическими интересами", – сказал аналитик.

Киев, полагает Салин, однозначно рассматривает решение о поставках летального оружия как четкий сигнал поддержки со стороны Вашингтона. "Есть мнение, что это только первый шаг, а дальше могут пойти системы противовоздушной обороны, и тогда Украина может добиться коренного перелома в тупиковой ситуации в Донбассе", – подчеркнул политолог.

По словам Салина, в Киеве рассчитывают, что в перспективе двух лет будет создана ситуация, при которой Украина сможет добиться военного перелома в случае начала боевых действий.

"И не факт, что, если у Киева появится такая возможность, горячая фаза противостояния вновь не начнется", – предупредил эксперт.

Директор Центра политологических исследований отметил: Незалежная в приоритетах нынешней вашингтонской администрации находится на третьестепенных ролях, но в поддержке Киеву Белый дом не отказывает. "Плюс в американской элите есть значительное антироссийское лобби, и там понимают, что Украина является болевой точкой для Москвы", – заключил аналитик.

