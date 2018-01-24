Гордон выдал главный страх Порошенко по Донбассу

Украина не будет пытаться вернуть Донбасс до следующих президентских или парламентских выборов из-за резко негативного отношения живущих там людей к властям Незалежной. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил киевский журналист Дмитрий Гордон.



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