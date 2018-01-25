Скандал в Давосе: Порошенко приказал журналистке снять блузку

На Всемирном экономическом форуме в Давосе разгорелся скандал: президент Украины попросил журналистку раздеться. Петру Порошенко до такой степени не понравился ее вопрос, что он вышел из себя.

Журналистка в украинской национальной одежде задала главе Незалежной неудобный вопрос о войне на юго-востоке страны и принятом недавно Верховной радой законе об реинтеграции Донбасса. Фраза прозвучала на русском языке, и Петру Порошенко очень не понравился и сам вопрос, и наряд представительницы СМИ.

Президент посоветовал корреспонденту снять вышиванку и добавил, что ответит на вопрос, если он прозвучит на украинском языке, передает РИА ФАН. Однако девушка ответила, что политик прекрасно понимает русский, пишет издание "Взгляд".

"Я понимаю и английский, и другой, но на вопросы отвечаю на украинском", – сказал Порошенко, а его охрана в зале вывела журналистку. Теперь, по правилам форума, ее могут лишить аккредитации.

Неделю назад Верховная рада приняла инициированный президентом законопроект о реинтеграции Донбасса. Документ дает Порошенко право использовать вооруженные силы на неопределенный срок без санкции парламента. Президент сможет вводить военное положение, которое прекращает действие гражданских органов власти. Их функции в таком случае перейдут к областным военным администрациям.

Порошенко, приехав на экономический форум в Давосе, устроился по-царски: поселился в номере с потолком из кристаллов Сваровски и обоями с золотым напылением pic.twitter.com/P3WMqbxiQy — НТВ (@ntvru) 25 января 2018 г.

Россия в документе называется "страной-оккупантом", также вводится понятие "российская оккупационная власть". В окончательном тексте законопроекта убраны любые упоминания о минских договоренностях.

Скандальный документ раскритиковали в России. Сразу же после его обнародования в МИДе подчеркнули: это не что иное, как подготовка к войне. "Порошенко получает неограниченные, близкие к диктаторским, полномочия на подавление инакомыслия и недовольства. Иначе, как подготовкой к новой войне, это назвать нельзя", – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.