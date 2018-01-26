Киев в ПАСЕ опустился ниже плинтуса

Надежды украинской делегации на полную поддержку в Парламентской ассамблее Совета Европы провалились. Ей не остается ничего, кроме обмена колкостями и лживых историй в СМИ о представителях России. Константин Косачев разъяснил ситуацию с депутатом Рады в ПАСЕ.

Представителям украинской делегации надо как-то отчитываться за командировочные, выплаченные им для поездки в Страсбург. В результате в СМИ появляются "наглые интерпретации" ничем не примечательных моментов, возмутился глава комитета Совета Федерации по международным делам.

Ранее депутат Верховной рады, член делегации Украины в январской сессии ПАСЕ Мария Ионова заявила в интервью украинским СМИ, что на завтраке подошла к Косачеву и Толстому, громко сказав: "Слава Украине!" По ее словам, парламентарии ответили: "Героям слава!", а она добавила: "Молодец, выучил".

Украинская версия того, как началось утро в ПАСЕ, весьма удивила российского сенатора. По его словам, к нему с Толстым подошла женщина, которую парламентарии приняли за обслуживающий персонал и не восприняли серьезно. Петр Толстой даже пошутил, ответив на ее фразу.

"Наглая интерпретация. Я там был. Какая-то дама, которую мы с Толстым приняли за обслуживающий персонал, потому что не очень здорово выглядела (уж извините), проходя мимо нашего стола, под нос изрекла: "Слава Украине" и, не дожидаясь ответа, двинулась дальше. Видимо, гордая собой и считающая миссию исполненной. Ей в спину на моих глазах коллега Толстой в шутку произнес: "Героям сало", не понимая, кто перед ним (не представилась) и не придавая этому никакого значения. Либо со слухом у нее не все в порядке, либо с совестью. Скорее последнее", – написал Косачев в Facebook.

Российский сенатор добавил, что до этого инцидента в общем зале, где все завтракали, были руководители украинской делегации. Увидев Косачева с Толстым, они собрали "свои круассаны". В целом ситуация не стоит и выеденного яйца, однако членам украинской делегации после провала больше нечем похвастаться перед начальством в Киеве.