Володин: Россия может выйти из Совета Европы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что Россия может выйти из Совета Европы. По словам председателя нижней палаты, такое решение может быть принято в случае, если Парламентская ассамблея организации (ПАСЕ) продолжит ущемлять права национальных делегаций.



Парламентская ассамблея Совета Европы в настоящий момент не дает европейским странам обсуждать общие проблемы, сказал Вячеслав Володин в программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на канале "Россия 1". Спикер подчеркнул, что лишение национальной делегации права голоса входит в противоречие с принципами демократии.



Володин напомнил, что кризис в отношениях России и ПАСЕ длится уже более четырех лет. По его словам, такая ситуация связана, в том числе, с неспособностью парламентской ассамблеи принять поправки в свой регламент, которые исключили бы возможность дискриминации национальных делегаций.

"Более половины уже судей европейского суда избрано. Мы не участвовали. Комиссар по правам человека избран. Мы не участвовали", – подчеркнул законодатель.

По словам председателя нижней палаты, Россия будет участвовать в деятельности Парламентской ассамблеи, если она будет реализовывать демократические принципы и отменит санкционные нормы, позволяющие дискриминировать делегации. "И уплата взноса, и участие в работе", – добавил спикер.

Пока же, подчеркнул Вячеслав Володин, ПАСЕ занимает "абсолютно неконструктивную позицию".

Впрочем, Парламентская ассамблея Совета Европы – не единственная площадка для общения законодателей разных стран. Хорошей альтернативой ПАСЕ председатель нижней палаты назвал состоявшееся на этой неделе в Турции уже третье по счету Совещание спикеров парламентов Евразии. В 2018 году на мероприятии собралось в два раза больше делегаций, чем в прошлом.

Володин напомнил, что в рамках Совещания затрагивались такие актуальные вопросы, как экономическое развитие, защиты окружающей среды, вопросы безопасности и противодействия терроризму. "Есть огромная потребность обсуждать те проблемы, которые можно решить, преодолеть только совместно", – сказал спикер Госдумы.

Отношения России и ПАСЕ переживают непростой период. В связи с воссоединением Крыма с Россией и ситуацией на востоке Украины на нашу делегацию были наложены санкции. Помимо прочего, ее лишили права голоса. Москва заявила о невозможности работы в подобных дискриминационных условиях и прекратила участие в заседаниях ПАСЕ.

В июне прошлого года Россия сообщила о приостановке части выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия нашей делегации не будут восстановлены в полном объеме. Тем не менее наша страна продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

Ситуация обострилась после заявления генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда о том, что участие Москвы в органах Совета Европы будет прекращено, если платежи не восстановятся.