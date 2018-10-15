Володин: Выборы в Европе и США показали запрос на обновление власти

В Европе и США назрел общественный запрос на обновление власти. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя результаты последних выборов в западных странах. По его словам, они показали изменения избирателей к политикам и партиям, которые находятся у власти длительное время.



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