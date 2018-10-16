Где деньги, Петя? – Трамп схватил за горло воришку Порошенко

Оба юриста последние годы тесно сотрудничали с Рудольфо Джулиани – бывшим мэром Нью-Йорка, который считается близким соратником Трампа. Поездка широко не афишируется, однако примечательна личностью визитеров, пишет киевское издание "Страна".

Как гласят открытые источники, Паппалардо имеет большую юридическую практику в рамках дел по Закону о коррупции за рубежом, а также об отмывании денег, мошенничестве и тому подобных деяниях. Ридер в бытность Билла Клинтона главой американской администрации занимал должность министра обороны, до сих пор сохраняя связи с военным ведомством.

Между тем цели юристов на Украине пока неизвестны. Источники газеты предполагают, что американцы вполне могут быть заинтересованы в сборе информации о коррупции в политической элите Незалежной, включая президента Петра Порошенко.

Сейчас Украина находится в состоянии "спящей" страны, когда Запад дает денег только на поддержание штанов, но не на развитие - коррупция мешает

Есть слабая надежда на то, что после выборов что-то изменится, но только в случае, если Порошенко уже не будет на Банковой