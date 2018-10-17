Украина опозорилась на весь мир

Экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко сделал смелое заявление. По его словам, страна двигается "по югославскому сценарию".

Бывший чиновник напомнил, что в 2017 году президент Украины Петр Порошенко внес в Раду законопроект, отменяющий депутатскую неприкосновенность. Однако документ так и не был принят.

Червоненко стыдно за это. "Это очень позорно выглядит перед миром, потому что вас никто не тянул за язык кричать это перед выборами. А сейчас это мерзко вдвойне", – цитирует экс-министра телеканал "360".

По его словам, на Украине самый позорный парламент как в профессиональном, так и в моральном плане. "Коррозия морали и коррупция морали дошли до самых низов, до самых лучших исполнителей", – приводит слова Евгения Червоненко Ura.ru.

Эксперт отметил: если Киев не решится принять единый для всех закон, Украина просто перестанет существовать. Он добавил, что страну ждет "что-то типа югославского варианта".

Напомним, ранее Петр Порошенко пригрозил России украинской авиацией. Глава государства сообщил, что наша страна применяет воздушные силы для нападения на Незалежную.

Он пообещал, что Москва "заплатит за это высокую цену". Столь громкое заявление президента Незалежной стало реакцией на авиационные учения НАТО "Чистое небо – 2018", которые проходят на территории государства.