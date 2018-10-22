В гроб разваливающейся Украины вбили последний гвоздь
Согласно расхожему выражению, русские долго запрягают, да быстро едут. Вот и сейчас Москва почти два месяца ждала после того, как Украина присоединилась к очередному пакету европейских санкций против России.
Сегодня, 22 октября, президент в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины поручил правительству определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых будут применяться специальные экономические меры. Путин также поставил перед кабмином задачу определить, что это будут за меры и обеспечить их реализацию.
В указе говорится, что он может быть отменен в случае, если Украина откажется от антироссийских санкций. Эксперты уже не надеются, что это когда-нибудь произойдет, и предполагают, что противостояние Москвы и Киева продлится еще очень долго.
Да и в российском руководстве заняли выжидательную позицию: Владимир Путин надеется, что с новым президентом Украины Москва поладит. В марте 2019 года в Незалежной пройдут выборы главы государства.
Путин подписал указ о санкциях против Украины https://t.co/JSg5QVqtjx pic.twitter.com/H5ttgVOAki— Крым Таймс (@timescrimeaua) 22 октября 2018 г.
Выступая на минувшей неделе на заседании Валдайского клуба, президент фактически поставил крест на Петре Порошенко. Путин сказал, что надо дождаться, пока закончатся внутриполитические циклы на Украине и к власти придет новый руководитель.
Российский лидер отметил, что единственный товар, которым торгует сегодня Киев, – это русофобия и антироссийские настроения. Глава России также напомнил, что Киев не выполняет и не собирается выполнять минские соглашения, и предостерег горячие головы на Украине от искушения обострить ситуацию в Донбассе в преддверии президентских выборов.
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