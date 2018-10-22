В гроб разваливающейся Украины вбили последний гвоздь

Владимир Путин подписал указ об антиукраинских санкциях: президент поручил правительству составить список лиц и организаций, в отношении которых нужно принять специальные меры. В условиях непростой социально-экономической ситуации на Украине решение Кремля может добить умирающую экономику Незалежной и заставить ее руководителей одуматься.

Согласно расхожему выражению, русские долго запрягают, да быстро едут. Вот и сейчас Москва почти два месяца ждала после того, как Украина присоединилась к очередному пакету европейских санкций против России.

Сегодня, 22 октября, президент в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины поручил правительству определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых будут применяться специальные экономические меры. Путин также поставил перед кабмином задачу определить, что это будут за меры и обеспечить их реализацию.

В указе говорится, что он может быть отменен в случае, если Украина откажется от антироссийских санкций. Эксперты уже не надеются, что это когда-нибудь произойдет, и предполагают, что противостояние Москвы и Киева продлится еще очень долго.

Да и в российском руководстве заняли выжидательную позицию: Владимир Путин надеется, что с новым президентом Украины Москва поладит. В марте 2019 года в Незалежной пройдут выборы главы государства.

Выступая на минувшей неделе на заседании Валдайского клуба, президент фактически поставил крест на Петре Порошенко. Путин сказал, что надо дождаться, пока закончатся внутриполитические циклы на Украине и к власти придет новый руководитель.

Российский лидер отметил, что единственный товар, которым торгует сегодня Киев, – это русофобия и антироссийские настроения. Глава России также напомнил, что Киев не выполняет и не собирается выполнять минские соглашения, и предостерег горячие головы на Украине от искушения обострить ситуацию в Донбассе в преддверии президентских выборов.