Испуганный Трамп отправил в Россию посланника после безумных заявлений

Срочно прилетевший в Москву помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретился с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым. Официальные сообщения о переговорах носят чисто протокольный характер, но даже по ним можно судить о некой встревоженности Вашингтона после последних заявлений Дональда Трампа.

Встреча прошла в конструктивном и деловом ключе, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза. Патрушев и Болтон обсудили ситуацию в Сирии, Иране и КНДР. Стороны откровенно говорили о перспективах выстраивания диалога между Москвой и Вашингтоном по стратегическим вопросам безопасности на различных уровнях.

Также в официальном сообщении отмечается, что на встрече была подтверждена заинтересованность в возобновлении российско-американских контактов по линии заинтересованных министерств и ведомств в области борьбы с терроризмом, противодействия незаконному обороту наркотиков и нелегальной миграции, в сфере юстиции и правопорядка. Говорили Патрушев и Болтон и о нераспространении и контроле над вооружениями, причем, этой теме собеседники, судя по сообщению Совбеза, уделили особое внимание.

Казалось бы, что из этих сухих казенных фраз трудно понять, какая атмосфера реально царила на встрече и предъявлял ли кто-то кому-то претензии. Но, если проанализировать пресс-релиз Совбеза, то становится ясно, что посланник Трампа прилетел в Россию вполне себе с конкретными предложениями – восстановить разрушенное сотрудничество. Причем, разрушенное с подачи американцев.

Но все же, главной темой визита, скорее всего, было намерение США выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности. Сенсационное заявление сделал три дня назад президент Трамп. Причем, сказал это буквально на бегу, поднимаясь по трапу самолета.





Обвинив в очередной раз Москву в нарушении этого договора, он чуть ли не приказным тоном предложил России и Китаю (который не имеет никакого отношения к документу, заключенному между США и СССР) прийти к нему на поклон и обсудить дальнейшую судьбу ДРСМД.

Возникает простой вопрос – зачем что-то обсуждать, если Америка отказывается от договора. Впрочем, таков Трамп – он часто делает необдуманные жесткие заявления, смягчать которые потом приходится его помощникам.

Стоит отметить, что в Кремле еще до прилета Болтона в Москву отреагировали на безумные планы Трампа выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнили Штатам о том, что процедура расторжения договора формально занимает полгода. Он также заявил, что Москва испытывает обеспокоенность в связи с намерениями Вашингтона.





"Такой шаг сделал бы мир более опасным. Однако пока Вашингтон не предпринимал никаких действий по выходу из соглашения в рамках процедуры, предусмотренной самим договором", – сказал представитель Кремля.

Говоря об обвинениях со стороны США, Песков сказал, что Москва на уровне серьезных экспертных оценок не раз приводила доказательства того, что Вашингтон размывает основные положения договора. В частности, это касается установки систем ПВО в Польше и Румынии. Они могут запускать как ракеты-перехватчики, так и ударные ракеты.

Тут стоит напомнить, что обвинения в адрес Москвы по поводу договора звучат далеко не впервые. Весной этого года Дональд Трамп даже поручил госсекретарю Майку Помпео подготовить предложения по новым санкциям против России именно из-за мнимых нарушений Москвой положений документа.

Договор о РСМД был подписан в декабре 1987 года во время визита президента СССР Михаила Горбачева в Вашингтон. Под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до пяти с половиной тысяч километров. Советский Союз, а позже Россия выполнили все условия соглашения, уничтожив свои ракеты.

Но тогда же, весной 2018 года американские конгрессмены обвинили Россию в том, что она в нарушение договора о РСМД проводит испытания крылатых ракет наземного базирования среднего радиуса действия. Никаких документальных доказательств предоставлено не было.

Впрочем, политическая культура Запада уже давно не предполагает цивилизованных методов общения и ведения переговоров: обвинения на пустом месте стали обыденной моделью поведения американского и европейского истеблишмента. Надеяться на то, что сейчас вдруг произойдет чудо и американцы откажутся от своих слов, тоже не приходиться. Тем не менее, визит помощника американского президента в Москву и разговор о восстановлении хоть какого-то сотрудничества оставляет толику надежды на улучшение отношений двух ядерных сверхдержав.

