Земля в опасности: Кремль ответил вояке Трампу

Выход США из Договора о ракетах малой и средней дальности несет опасность всему миру. В Кремле расценили это решение как намерение ввязаться в гонку вооружений.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия на этом фоне будет думать об обеспечении своей национальной безопасности. "Это чрезвычайно опасное намерение, то есть это фактически декларирование намерения ввязаться в гонку вооружений, наращивать потенциал вооружений", – заявил представитель Кремля и добавил, что это сделает мир более опасным.

Оценивая встречу Владимира Путина с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, пресс-секретарь сообщил: "Насколько мы поняли, американская сторона приняла решение и в ближайшем будущем уже формализует процесс выхода из Договора о РСМД".

Напомним, что заявление о намерении США выйти из Договора о РСМД Дональд Трамп сделал на минувшей неделе буквально на ходу, поднимаясь в самолет. Он призвал Россию и Китай начать консультации с ним по поводу обновления договора и установления новых правил.

Договор о РСМД был подписан в декабре 1987 года во время визита президента СССР Михаила Горбачева в Вашингтон. Под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до пяти с половиной тысяч километров. Советский Союз, а позже Россия выполнили все условия соглашения, уничтожив свои ракеты.

США и Россия неоднократно обвиняли друг друга в нарушении договора, Вашингтон даже хотел ввести против Москвы специальный пакет санкций за то, что в нарушение Договора о РСМД Россия якобы проводит испытания крылатых ракет наземного базирования среднего радиуса действия. Никаких документальных доказательств предоставлено не было.