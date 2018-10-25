Лукашенко ждет Порошенко после трудного разговора с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовится встретиться со своим украинским коллегой Петром Порошенко в Гомеле. Встреча двух лидеров состоится после серии непростых переговоров между главой Белоруссии и президентом России Владимиром Путиным. Москва, как утверждают эксперты, крайне недовольна заигрыванием Минска с Киевом.



Дата встречи Лукашенко с Порошенко уже известна. Она пройдет в пятницу, 26 октября, в рамках первого Форума регионов Белоруссии и Украины в Гомеле. "До участия и выступлений на основной площадке форума главы государств проведут встречу в формате "один на один", – цитирует RT пресс-службу Лукашенко.

На мероприятие съедутся украинские и белорусские товаропроизводители. От Незалежной свое участие подтвердили 16 компаний. В Минске между тем заверяют, что кооперация с украинскими предприятиями не является альтернативой сотрудничеству с Россией. По словам замминистра промышленности Белоруссии Дмитрия Корчика, Незалежная является "партнером, другом и традиционным рынком" для Минска.

Ранее Александр Лукашенко провел серию непростых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По словам экспертов, Москва указала Минску на свое недовольство ходом двусторонней интеграции.

На выходных в Гомель приезжают Лукашенко и Порошенко. Такой показухи в своей жизни я ещё не видела pic.twitter.com/sijlr1wuiE — Keyza (@Dayteji) 24 октября 2018 г.

Белорусский лидер после переговоров заметно нервничает и делает резкие заявления в адрес России. В частности, он обвинил Москву в "варварстве" и "недобросовестной конкуренции". А позже глава государства заявил, что в случае войны обеспечит оружием всех жителей республики.

Впрочем, отношения Лукашенко с Порошенко тоже безоблачными не назовешь. Недавно белорусский лидер выступил с резкой критикой украинских властей по вопросу о предоставлении автокефалии (независимости) украинскому православию. "Вы знаете нашу непоколебимую государственную позицию, что раскол – это плохо", – заявил Лукашенко в ходе встречи с главой Русской православной церкви патриархом Кириллом.