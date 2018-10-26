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Политика

Улыбающийся Лукашенко всадил нож в спину Путину

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Москва готовит санкции против Киева за его антироссийскую деятельность. В это же время президент Белоруссии Александр Лукашенко, прекрасно осведомленный о проводимой Украиной русофобской политике, с радостью встречается с лидером этой страны Петром Порошенко. Какие планы они вынашивают – неизвестно. 
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Петр Порошенко прилетел в Гомель на Форум регионов двух стран. Он возглавляет делегацию Незалежной, которая уже успела отметиться сомнительной выходкой. Так, вице-премьер Украины Геннадий Зубко призвал участников форума отказаться от русского языка, заявив, что те и так поймут друг друга. Впрочем, националистические порывы чиновника белорусы не поддержали.  

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Ожидается, что в рамках форума общая сумма подписанных контрактов составит 100 миллионов долларов. От Незалежной в работе площадки принимают участие 15 компаний. Не исключено, что некоторые из них, как ведущие антироссийскую деятельность, окажутся в санкционном списке, который сейчас готовит Москва.  

Вряд ли Лукашенко не знает о мерах, которые предпринимает Россия, чтобы привести в чувство зарвавшегося юго-западного соседа. Но белорусского лидера это, похоже, не смущает. На встрече с Порошенко он широко улыбался и сыпал пафосными фразами о доверительных отношениях двух стран. "И я абсолютно убежден, что это доверие выльется в безопасность, надежность, дружбу и сотрудничество", – цитирует президента Белоруссии его пресс-служба.  

Петр Порошенко и Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

Напомним, на этой неделе Владимир Путин подписал указ об ответных санкциях в связи с антироссийской политикой Украины и поручил кабинету министров определить перечень физических и юридических лиц, в отношении которых могут быть приняты специальные меры экономического характера. Указ главы государства может быть отменен, если Украина снимет свои ограничения.   

По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, в предстоящем санкционном списке окажутся сотни юридических и физических лиц Незалежной. Одной из ограничительных мер, конкретизировал он, может быть запрет на поставку в Россию некоторых категорий украинских товаров. 

Автор: Иван Поляков26 октября 2018, 14:45
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