Хитрый Лукашенко подлизывается к Трампу

Ради дружбы с Вашингтоном Минск сделает все – даже в ущерб интересам Белоруссии. Александр Лукашенко попытался убедить в этом помощника госсекретаря США Аарона Уэсса Митчелла. Президент Белоруссии назвал визит представителя Госдепа в Минск "историческим".

Александр Лукашенко уверен: приезд Митчелла в Белоруссию - символ улучшения отношений двух стран. Президент считает, что с этого момента начнется постепенный выход из "того состояния, в котором находятся белорусско-американские отношения".

Лукашенко пообещал Митчеллу: белорусы станут самыми надежными и честными партнерами США – если только страны продвинутся в развитии отношений. "Если мы договоримся и в Белоруссии что-то вам пообещаем, даже в ущерб себе мы это исполним", – заверил помощника госсекретаря США белорусский лидер.

Лукашенко также выразил надежду, что Вашингтон уделит больше внимания проблемам региона. Кому же ими заняться, как не "ведущей стране мира". А если потребуется помощь Минска, то он всегда готов посодействовать, передает агентство БЕЛТА.

Напомним, ранее Лукашенко обвинял США и ЕС в том, что они финансируют боевиков, которые готовят теракты в Белоруссии. Также он неоднократно призывал Вашингтон "умерить свои аппетиты" – и не пытаться в одиночку управлять миром.

Помощник госсекретаря США Аарон Уэсс Митчелл приехал в Минск на встречу Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. В этом году она проходит в столице Белоруссии.

Как подчеркнул Лукашенко, Белоруссия хочет быть открытой для всего мира и "проводить откровенную политику". Поэтому к ней нормально относятся многие страны.