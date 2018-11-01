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Политика

Путин нашел управу на распоясавшегося Порошенко

Владимр Путин и Петр Порошенко. Фото: Дни.ру
Введя санкции против Украины, Россия может повлиять на состав участников следующих президентских выборов и "приручить" главу Незалежной Петра Порошенко. О последствиях шага Кремля для украинской политической элиты рассказал политолог Павел Рудяков.  

Продолжение: Россия нанесла мощный удар по Украине
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Одним из фигурантов санкционного списка может стать украинский олигарх Ринат Ахметов, обладающий серьезным влиянием в юго-восточных регионах страны. "Ахметов станет сговорчивее в политических процессах для объединения условного лагеря Юго-Востока", - сказал эксперт на пресс-конференции в Киеве.  

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Ограничительные меры, по мнению аналитика, могут иметь и демонстрационный эффект. Они покажут, что некоторые представители украинской элиты, выступающие с резкими заявлениями в адрес России, имеют в соседней стране активы и бизнес.  

"Ни для кого не секрет, что у генпрокурора Луценко есть элитная недвижимость в Крыму, записанная на подставных лиц", – привел пример Рудяков. Он добавил, что активы на полуострове могут быть у начальника госохраны Украины Валерия Гелетея.  

В санкционные списки, полагает эксперт, могут попасть неожиданные имена, что снизит число кандидатов на предстоящих президентских выборах. Что касается Петра Порошенко, то он интересует Москву как потенциальный переговорщик, на позицию которого можно влиять угрозой введения санкций, предположил специалист.


Напомним, что указ о применении ограничительных мер против Киева подписал на прошлой неделе президент России Владимир Путин. Составлением санкционного списка занимается правительство. В кабмине заявили, что меры коснутся порядка 400 юридических и 50 физических лиц. Кремль может запретить поставку в Россию некоторых категорий товаров из Незалежной, что приведет к многомиллиардным убыткам для украинских предприятий.

Автор: Иван Поляков1 ноября 2018, 10:10

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